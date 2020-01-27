過年大魚大肉 醫師推薦消脹解膩的中藥茶飲

過年大魚大肉，造成胃痛、腹脹和排便不順怎麼辦？嘉義長庚醫院中醫科醫師楊佩蓉說，可多利用中藥茶飲保健，例如，使用一些中藥材像是陳皮可以健脾理氣、山楂可消實化積、決明子幫助潤腸通便。若有水腫的話，另外可再配合茯苓、荷葉利水消腫，加強代謝功能，達到消脹解膩的作用。

45歲劉小姐因工作忙碌，長期三餐不正常，本身患有胃部疾患，又正逢年節到來，放縱之餘餐餐大魚大肉，零嘴糕餅等更是毫無忌憚地狂吃，造成腹脹腹痛、胸悶、消化不良和便祕等。她服用好幾次胃藥，症狀仍反覆，年假才沒幾天，就破壞了年節歡樂的氣氛。

楊佩蓉表示，以中醫角度來講，吃進的食物需要脾胃消化吸收，並將精微物質分佈到全身臟腑器官濡養，人體才能正常運作。若是長期無定時定量，甚至暴飲暴食，正所謂「黃帝內經」有云：「飲食自倍，脾胃乃傷」，飲食不知節制是導致消化器官受傷最重要原因。

再加上年節氣候較冷，且食物也偏較重油重鹹，甜食糕餅等肥甘厚味之品，更是加重腸胃道負擔，產生胃痛、腹脹、排便不暢等情況發作，若是出現輕微消化功能困擾，不妨搭配中藥茶飲及穴位按摩來舒緩不適感症狀。

她說，穴位按摩上一般可選取胃經及大腸經穴位，包含足三里、合谷穴，腹部的特定穴位，如：中脘、天樞穴，對胃部不適感、胃脹、腹圍較大的患者改善幫助良多，也都可以做為腸胃日常保健的穴位。