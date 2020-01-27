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來台中烏石坑特生中心 了解蛾與蝙蝠的軍備競賽故事

2020-01-27 12:58聯合報 記者彭宣雅／即時報導

農委會特有生物研究保育中心（以下簡稱特生中心）蛾類調查志工隊2019年完成位於烏石坑的低海拔試驗站蛾類調查，調查發現多種令人驚豔的大型美麗天蠶蛾，甚至是僅出現於冬季的大綠目天蠶蛾，為生態觀光旅遊資源開發與指標性物種提供重要的科學基礎。

特生中心低海拔試驗站座落於台中市和平區烏石坑山區，是許多珍貴稀有植物的保種中心，更是台灣黑熊研究及照養的重要基地，也有豐富的螢火蟲及蝶類資源。

特生中心研究團隊曾在2011至2012年間，針對當地蛾類資源進行12個月份的普查，共發現29科476種蛾類；蛾類調查志工隊則是在2018年5月重啟調查，至2019年3月截止，共記錄到21科362種蛾類，其中有14科142種是過往未發現的種類。

特生中心表示，2011至2019年間特生中心研究團隊與志工攜手的成果豐碩，共發現33科618種蛾類在低海拔試驗站活動，其中大型美麗的天蠶蛾共有7種，例如長尾水青蛾或皇蛾等一般民眾較為耳熟能詳的明星物種。

另外，僅出現於10月至隔年2月的大綠目天蠶蛾是此區域冬季蛾類的代表，而這些冬季限定的蛾種通常與大尺度的生物地理學，以及與蝙蝠之間的軍備競賽（蝙蝠吃得到蛾或是蛾不被蝙蝠吃到）有關，具備知識性及故事性，除了擁有監測冬季氣候變遷的指標潛力，也能成為烏石坑地區生態觀光旅遊資源的亮點。

蛾調志工與研究團隊合攝於調查樣點。特生中心低海拔試驗站。圖／特生中心提供
蛾調志工與研究團隊合攝於調查樣點。特生中心低海拔試驗站。圖／特生中心提供
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大綠目天蠶蛾是低海拔試驗站代表性的冬季限定蛾種，大型且花紋特殊。圖／特生中心提供
大綠目天蠶蛾是低海拔試驗站代表性的冬季限定蛾種，大型且花紋特殊。圖／特生中心提供
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蛾調志工於夜間採樣蛾類標本，每一種都會留下一份標本存證，以供未來檢驗用。圖／特生...
蛾調志工於夜間採樣蛾類標本，每一種都會留下一份標本存證，以供未來檢驗用。圖／特生中心提供
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蝙蝠台灣黑熊氣候變遷

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