來台中烏石坑特生中心 了解蛾與蝙蝠的軍備競賽故事

農委會特有生物研究保育中心（以下簡稱特生中心）蛾類調查志工隊2019年完成位於烏石坑的低海拔試驗站蛾類調查，調查發現多種令人驚豔的大型美麗天蠶蛾，甚至是僅出現於冬季的大綠目天蠶蛾，為生態觀光旅遊資源開發與指標性物種提供重要的科學基礎。

特生中心低海拔試驗站座落於台中市和平區烏石坑山區，是許多珍貴稀有植物的保種中心，更是台灣黑熊研究及照養的重要基地，也有豐富的螢火蟲及蝶類資源。

特生中心研究團隊曾在2011至2012年間，針對當地蛾類資源進行12個月份的普查，共發現29科476種蛾類；蛾類調查志工隊則是在2018年5月重啟調查，至2019年3月截止，共記錄到21科362種蛾類，其中有14科142種是過往未發現的種類。

特生中心表示，2011至2019年間特生中心研究團隊與志工攜手的成果豐碩，共發現33科618種蛾類在低海拔試驗站活動，其中大型美麗的天蠶蛾共有7種，例如長尾水青蛾或皇蛾等一般民眾較為耳熟能詳的明星物種。