年產14萬公噸廢輪胎 正確回收還可循環再利用

台灣每年約產生14萬公噸廢輪胎，汰換下來的廢輪胎，要如何回收呢？目前國內廢輪胎回收管道依產生源不同分為兩類，一般民眾或機車行、腳踏車行產生的廢輪胎屬一般廢棄物，可交地方清潔隊或依指定方式清除；輪胎行及汽車維修業屬法定公告指定事業，須自行或委託清除。環保署資源回收網已公開全國廢輪胎回收處理量能即時資訊，暢通廢輪胎的回收處理管道。

環保署表示，回收的廢輪胎送至處理廠破碎處理後，可分選出膠片、膠粉及鋼絲等，膠片可替代煤炭作為輔助燃料或者是熱裂解成油及碳黑，磨成的膠粉可製成再生原料，添加於再生膠、隔音材料、緩衝地墊及橡膠製品等，還可應用於橡膠瀝青道路及做成潛水衣，透過處理及再利用程序，賦予廢棄輪胎再生價值，創造綠色循環經濟。

環保署表示，廢輪胎因其在自然環境中不易分解，任意棄置將造成環境汙染，環保署積極做好回收工作，現有13家處理業者，2019年1至11月回收量已達13.3萬公噸，回收率93.3％，回收處理管道暢通，並推動多元去化管道，廢輪胎再生料再利用量超過1年12萬公噸。

另為提升多元再利用技術及高值化應用，與產、學界合作開發連續式廢輪胎解鏈再生技術，所產出的再生橡膠品質佳，可循環應用於各式橡膠製品，未來將鏈結實廠應用量產，拓展多元處理技術及提高再利用價值，創造更多綠色商機，提高循環經濟產值與規模。

環保署表示，做好廢輪胎妥善回收處理工作，可避免造成環境汙染，更可讓資源永續循環利用。環保署設有資源回收免費服務專線0800-085-717(諧音：您幫我，清一清)及資源回收網站，提供民眾諮詢及查詢回收處理相關問題或資訊。