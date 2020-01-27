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彭啟明：中北部今起一天比一天冷 南部也有冬天感覺

2020-01-27 09:49聯合報 記者吳姿賢／即時報導

「氣象達人」彭啟明在臉書發文表示，今晚一直到初五，受華南水氣東移影響，中北部地區又會開始有些短暫小雨或飄雨機會，雨勢集中近山地區，加上冷空氣強度會到達強烈大陸冷氣團等級，也很有機會達到寒流等級，中北部地區體感溫度一天比一天寒冷，南部地區也逐漸有冬天的感覺，愈來愈有年味。

彭啟明表示，昨天深夜到今天清晨，受到海峽水氣移入影響，彰化以北地區又開始下小雨，不過因為水氣量較少，雨勢持續時間不久，小雨再加上偏北風降溫，中北部地區感受相當濕冷。

殘留水氣通過後，除了迎風面北部仍有短暫陣雨，預計今天各地白天天氣都會稍微穩定，但隨冷空氣持續南下，溫度還是會往下降，各地都有明顯降溫的感覺，苗栗以北地區全日溫度只有13度至16度，中南部地區也只有15度至21度。

彭啟明說，配合華南水氣東移，水氣充足又達到冰點，在海拔2500公尺以上高山有機會降雪，高山路段路面結冰的機率也很高，若民眾有賞雪打算，務必要留意高山路況。

彭啟明說，初六、初七時，是冷空氣影響最明顯時間，由於水氣逐漸減少，天氣轉乾冷，各地雲量減少，白天太陽露臉溫度回升，但晚間至清晨地表缺少雲的覆蓋，輻射冷卻作用明顯，在空曠、近山、谷地附近的地區低溫可降至7度至9度，可說相當寒冷，早晚不適合在戶外活動。

大陸冷氣團影響，今起天氣明顯變冷。本報資料照片
大陸冷氣團影響，今起天氣明顯變冷。本報資料照片
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彭啟明冷氣團

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