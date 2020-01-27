當送子娘娘遭疑販嬰 吳昌騰守護急重症病童20年

林口長庚兒科急診醫師吳昌騰年輕時曾充當「送子娘娘」，護送棄嬰到外國收養人家中，途中被移民局扣留、懷疑是販嬰份子，卻讓他更堅定走上兒科道路，守護急重症病童20年。

在新竹長大的吳昌騰，從小對數學相當熱衷，曾立志要當數學老師，直到一次發高燒，父母擔心的神色烙印在他心中，心想若成為醫師或許能幫助更多人，高中畢業時考取北醫醫學系，展開行醫生涯。

擔任實習醫師期間，吳昌騰跑遍醫院各個科別、見了形形色色的病人，他發現成人的疾病大多是慢性病，即便就醫也只能緩解、控制症狀，幾乎不可能治癒；相較之下，孩子的疾病相對單純，治療後不僅能立刻看到改善，治癒率也相當高。

吳昌騰說，看著原本病懨懨的孩子經過診斷、治療後，變得活蹦亂跳，「特別有當醫師的感覺」；除此之外，他還是台北馬偕醫院有史以來，第一個護送棄嬰到海外收養人手上的醫師。

他回憶，那是他在馬偕醫院擔任住院醫師的第3年，當時馬偕醫院先後收治2名棄嬰，孩子因先天性畸形、肢體殘缺遭遺棄，一對加拿大夫妻透過教會系統表明願收養其中一名寶寶，但因寶寶身體狀況不穩定，必須由醫師親自護送到收養人家中。

吳昌騰說，當時他沒結婚、沒女友也沒出過國，卻要獨自一人帶著5個月大的寶寶，搭10多個小時飛機到加拿大，還得歷經多次轉機，心情相當忐忑。

個子嬌小、有著娃娃臉的吳昌騰，一路上不斷被詢問「孩子的媽媽在哪」，飽受旁人異樣眼光。上機後，寶寶因肚子餓、放聲大哭，只會說英語的他不斷比手畫腳，希望隔壁只會講法語的老奶奶能幫忙抱一下寶寶，讓他能空出手來泡牛奶，無奈老奶奶根本聽不懂，一臉狐疑地瞪著他，他索性將寶寶直接放到老奶奶手上，趕緊泡了牛奶，才讓這場混亂落幕。

途經多倫多等待轉機時，移民局官員見他一個年輕男人抱著嬰兒，懷疑他是販嬰的人蛇集團，二話不說將他扣留下來。

吳昌騰無奈笑說，那時無論他怎麼解釋都沒人相信他是醫師，剛好加拿大領養父母的電話又是錯的，「真是跳到黃河都洗不清」，還一度擔心會被抓去關，最後靠著教會系統才確認身分，成功脫身。

飛越大半個地球，寶寶在他的細心呵護下安全地交給加拿大的養父母，看著曾露宿街頭的寶寶即將開始全新的生活，吳昌騰內心感動不已，這段驚險的經歷也讓他更堅信成為兒科醫師的目標。

然而，想成為兒科醫師並沒有想像中容易，吳昌騰接受住院醫師訓練的那些年，除了看診、查房、抽血外，晚上還得到兒科診所支援看診，短短5小時的門診至少要看100個病人，平均3分鐘要看完1人，還曾創下一晚看250個病人的紀錄，溫度計、血壓機根本無用武之地，看診品質也大受影響。

吳昌騰說，他想像中的醫師，應該是透過抽血、檢查，抽絲剝繭後找出病因、作出診斷，因此他放棄開業醫師的誘人高薪，決心鑽研兒科急診及重症領域。

1998年全台腸病毒大流行，奪走78條寶貴性命，許多重症病童住進兒科加護病房（PICU），隨時都在和死神拔河，但早年兒科加護病房沒有專責主治醫師，醫師在看門診、做研究、照顧住院患者之餘，根本無暇照顧這群重症病童。

吳昌騰和當時剛從美國返台的醫師夏紹軒，毅然決然接下林口長庚醫院兒科加護病房主治醫師的重責大任，共同守護兒科加護病房至今長達20年，只因「把病人救活的成就感比賺錢更大」，這份熱誠也感動許多年輕醫師，投入兒科急診行列。