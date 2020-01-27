兒科急診難度高醫糾多 醫師嘆：我不是神

當孩子面對病魔，父母將希望寄託於醫師，一旦稍有閃失，醫療糾紛恐隨之而來。兒科急診醫師吳昌騰說，醫師比任何人都希望治好孩子，但他也感嘆「我不是神」，道出心中無奈。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰因熱愛兒科急重症領域，毅然決然放棄每月新台幣數十萬元高薪，從診所回到大醫院照顧急診及重症病童，一晃眼已過了20個年頭，看著病懨懨的孩子恢復健康活力，是支持他一路走到現在的原動力。

一名兒科急診醫師的養成不容易，吳昌騰接受中央社記者訪問時說，這份工作最大的壓力在於，必須在短短3到5分鐘做出診斷，同時又要冷靜、謹慎思考，避免犯任何錯誤，畢竟每次診斷都可能攸關病童生命安全。

然而，面對話都說不清楚的寶寶、幼童，光問診就是一大難題，孩子無法表達身體哪裡不舒服，只能由父母、爺爺奶奶描述症狀，但長輩往往會誇大病童的症狀或抓不到重點，再多描述也僅能作為參考，醫師必須透過觀察、和孩子互動來猜測可能原因。

吳昌騰說，他曾遇過一名10歲男童因肚子痛掛急診，一般來說，肚子痛都會先聯想到盲腸炎或腸阻塞，但他總覺得男童狀況不太對勁，用超音波一掃發現肝臟些微腫脹、血液回流到心臟受阻，進一步抽血竟確診為急性心肌炎，堪稱「兒科急診界大炸彈」，及時送進加護病房治療才救回一命。

孩子出現肚子痛、噁心嘔吐等症狀，看似只是單純的腸胃道疾病，一旦缺乏警覺、沒有仔細檢查找出蛛絲馬跡，很有可能誤診，尤其急性心肌炎若沒有及時治療，短短幾小時內就可能危及性命。

吳昌騰說，以前也曾在半夜遇到年僅2歲的急性心肌炎病童，孩子到院時已處於休克、病危狀況，他緊急把心臟外科醫師、體外循環師、加護病房主治醫師通通找回醫院，替孩子裝上葉克膜，一群人在病床旁整整等了4、5個小時，孩子終於滴出第一滴尿，代表葉克膜已發揮效用、病情暫時穩定，緊繃的神經這才放鬆下來，當時的感動心情令他至今難忘。

無奈「疾病是現在進行式」，不是每個孩子都有機會救回來，心急如焚的父母排山倒海而來的負能量，也得由兒科急診醫師一肩扛下。吳昌騰回憶，當病童情況突然急轉直下，甚至命危，經常有父母衝到他面前大喊，「你一定要把我的孩子救回來，不然我就殺了你」，也有父母帶著一群人團團圍住他，要求「給個交代」。

這些年身邊有多名住院醫師因醫療糾紛纏訟多年，索性離開大醫院到外面開業，吳昌騰說，他很理解家長內心的焦急，但疾病總有不可預測的因素存在，身為醫師，他比任何人都希望能挽救孩子性命，但他也坦言「我不是神」，短短幾字道出心中無奈。

不過，即便家長再憤怒，醫師也不能因負面情緒影響疾病判斷，還得扮演緩和家長情緒的角色，凸顯兒科急診醫師異於常人的高EQ。

深耕兒科急重症領域20年，看盡生離死別，也讓吳昌騰更體認活在當下、珍惜現在所擁有事物的重要性，一有空就盡可能陪伴家人，希望能永遠保有這分熱誠，繼續照顧急重症病童。