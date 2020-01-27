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氣象局：北台灣今高溫僅剩16度 西半部多雲偶飄雨

2020-01-27 08:34聯合報 記者吳姿賢／即時報導

華南雲雨區帶來水氣，中央氣象局表示，今天下雨機率仍偏高，只是降雨劇烈程度減小，主要降雨區也由西半部轉為東半部，為短暫雨形式，西半部大多是多雲偶爾飄雨，外出記得攜帶雨具。

昨晚強烈大陸冷團南下，氣溫明顯轉冷，氣象局表示，今天白天北台灣高溫只有16度至18度，其餘地區21度至24度，須增添衣物注意保暖

氣象局提醒，今明兩天冷氣團逐漸南下，冷空氣持續增強，各地氣溫逐步下降，初四前西半部及東北部地區低溫降到13至15度，高屏及花東也只有17、18度。

華南雲雨區帶來水氣，今天降雨機率偏高。本報資料照片
華南雲雨區帶來水氣，今天降雨機率偏高。本報資料照片
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氣象局冷氣團保暖

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