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年初二溼冷天 越晚越冷

2020-01-26 15:24攝影中心 記者許正宏／即時報導

春節好天氣結束，年初二起天氣轉為濕冷氣候，在基隆天候陰雨綿綿，來往民眾人手必備一支雨傘，抵禦這又濕又冷的天侯，氣象局提醒，越晚氣溫將會繼續下降，請民眾多加衣物注意保暖

春節好天氣結束，年初二起天氣轉為濕冷氣候，在基隆天候陰雨綿綿，來往行人手中必備一...
春節好天氣結束，年初二起天氣轉為濕冷氣候，在基隆天候陰雨綿綿，來往行人手中必備一支雨傘，抵禦這又濕又冷的天候。記者許正宏／攝影
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春節好天氣結束，年初二起天氣轉為濕冷氣候，在基隆天候陰雨綿綿，來往行人手中必備一...
春節好天氣結束，年初二起天氣轉為濕冷氣候，在基隆天候陰雨綿綿，來往行人手中必備一支雨傘，抵禦這又濕又冷的天候。記者許正宏／攝影
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春節好天氣結束，年初二起天氣轉為濕冷氣候，在基隆天候陰雨綿綿，來往行人手中必備一支雨傘，抵禦這又濕又冷的天候。記者許正宏／攝影
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保暖氣象局

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初二西半部有明顯降雨 各地轉濕冷天氣

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