國5北返開始塞車 宜蘭到頭城車速不到20km

今天是大年初二，除回娘家的南下車潮，部分路段也陸續出現北返車輛，下午3點，國道5號頭城至坪林行控北向路段，平均時速28公里，宜蘭到頭城的北向路段更只有19公里，呈現「紫爆」。

根據高公局1968即時路況，下午3點左右，國道1號湖口服務區至湖口北向路段，車速1小時僅39公里，新竹到竹北北向路段車速38公里、燕巢系統到燕巢東向車速28公里、歸仁台19東西向路段車速分別是23、38公里。