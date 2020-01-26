初二凌晨車流多2.7倍 下午換這5路段開始塞

今天大年初二，也是春節連續假期第4天，高公局表示今天凌晨0點到5點平均總延車公里為9.9百萬車公里，是年平日平均 (3.7百萬車公里)的2.7倍，截至今天中午12點，國道全線總延車公里為49.8百萬車公里，預估今天交通量為138百萬車公里，研判下午開始，國1北向彰化路段、國3北向南投、新竹路段、國5北向頭城-坪林及國6西向舊正-霧峰系統路段都可能塞車。

高公局表示，今天上午國道全線均受雨勢影響，壅塞路段主要為國1南向楊梅-新竹系統、彰化-員林、北向台中-台中系統、新竹-湖口、圓山-汐止、國3南向土城-龍潭、茄苳-香山、霧峰系統-南投服務區、北向竹山-南投服務區、國5北向頭城-坪林等路段。

高公局研判下午國1北向彰化路段、國3北向南投、新竹路段、國5北向頭城-坪林及國6西向舊正-霧峰系統路段可能會出現車多情形；建議用路人透過高公局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，也可收聽警廣或利用1968網站及1968App掌握即時路況資訊。