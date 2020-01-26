金鼠年大樂透頭獎首落台東 上次頭彩竟沒人領

昨晚大年初一大樂透開出金鼠年的第一個億元頭獎，2.43億元頭獎獎落台東縣台東市，這也是台彩第四屆以來台東縣開出的第二個億元頭獎。

台東縣前一次開出的億元頭獎為107年2月2日開獎的大樂透，一注獨得1.02億元，但直至兌獎截止日均無人出面兌領，1.02億元獎金全數回歸國庫。

台彩特別呼籲台東市的鄉親，一定要記得在兌獎截止日前兌領獎金，不要再與大獎擦身而過了。

1月25日大樂透頭獎金額2.43億元在台東縣台東市豐田里中興路的鑫富發彩券行開出，由一人獨得，今天大樂透預估銷售3億元，頭獎金額為保證1億元。