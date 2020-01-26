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回娘家路艱難！車多下雨擦撞多 中部國道塞車嚴重

國道南下車流湧現 這路段「紫爆」時速僅12公里

2020-01-26 10:55聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

初二回娘家，因天候狀況不佳，國道雨濛濛，國道多處南下路段出現壅塞，根據高公局1968即時路況網頁，上午10點半，包括中壢轉接二校前路南向路段、高架楊梅端到湖口、竹北到新竹南向路段、西濱到竹南南向路段、和美彰化南向路段、員林到北斗等南向路段，車速都在40公里以下，茄苳到香山路段則是南北向都塞，而國1湖口到竹北南向路段，時數更只有12公里。

國5部分，僅南港系統南港到環東路段車速每小時10公里塞爆，其餘大致順暢。

初二回娘家，國道南下路段多處湧車潮。圖/擷取自高公局1968即時路況
初二回娘家，國道南下路段多處湧車潮。圖/擷取自高公局1968即時路況
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國道新竹

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