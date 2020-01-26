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初二全台有雨變冷 收假前天氣專家這樣預測

2020-01-26 09:47聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

初二全台有雨、氣溫明顯驟降，天氣職人吳聖宇今在臉書指出，受鋒面影響，各地持續出現陣雨，不排除局部雷雨，西半部地區降雨也比東部明顯，明後天雨勢雖然整體會漸緩，但氣溫部分將一路下探到初六、初七上班日，中北部、東北部空曠地區低溫有可能跌至7到9度。

吳聖宇在臉書上表示，春節假期前預告已久的鋒面系統，昨晚起如預期接近，各地陸續出現短暫陣雨，初二受鋒面通過影響，並夾帶局部較旺盛的對流，各地持續陣雨，也不排除有局部雷雨，其中西半部地區直接面迎來自台灣海峽水氣，降雨比東半部來得明顯，有局部較大雨勢發生機會。

此外，吳聖宇指出，今晚起鋒面通過後冷空氣開始南下，預估今晚到明天清晨，中北部、東北部低溫將下探14到16度，南部及花東地區低溫也只有16到18度。

至於明後天初三與初四，吳聖宇說，鋒面向東遠離，但受到華南雲雨區東移及強烈東北季風影響，台灣附近水氣仍多，中北部、東半部仍有短暫陣雨，南部以多雲到陰天氣為主，也會有些局部短暫陣雨機會，整體雨勢較緩和，不過，提醒民眾外出遊玩仍要記得帶雨具；隨著冷空氣持續增強，氣溫則是越來越低，預估到初四晚間，中北部、東北部空曠地區低溫下探10到12度，南部及花東地區低溫也只剩下13到15度，山區溫度更低，中北部超過2500公尺以上高山，在溫度夠低，水氣配合的狀況下，有出現降雪的可能性。

年初五(29日)的收假日，吳聖宇指出，隨著華南東移水氣減少，較乾的空氣移入，天氣可望逐漸好轉，北部、東半部雲量仍較多，降雨明顯緩和，僅剩零星小雨或飄雨，中南部則為多雲到晴的天氣型態，山區因為空氣轉乾，降雪的機會也將大幅減少。不過，氣溫將持續降到低點，中北部、東北部空曠地區夜間配合輻射冷卻作用，初五晚間到初六(30日)清晨低溫有機會降至10度以下，南部及花東地區低溫則在12到14度左右。

初六、初七恢復上班後，吳聖宇預估，冷空氣強度將達到最強，天氣也將是乾冷型態，各地大致為多雲到晴，白天普遍有機會看到陽光，白天溫度略上升，但北台灣一整天都冷冷涼涼，白天高溫預估也僅有15到17度，中南部及花東地區日夜溫差大，要留意的是夜間輻射冷卻作用加成下，中北部、東北部空曠地區低溫有機會下探7到9度，南部及花東縱谷內空曠地區低溫也可能降到10到12度間。

今天年初二(26日)受到鋒面通過影響，各地持續會有陣雨出現的情況。圖/擷取自臉書...
今天年初二(26日)受到鋒面通過影響，各地持續會有陣雨出現的情況。圖/擷取自臉書天氣職人吳聖宇
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低溫降雪

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