過年走春或臥遊 小鎮旅遊書帶路

過年哪裡去，讓旅遊書告訴你！無論是高齡70歲的母親與女兒暖心之旅記錄《帶媽媽去旅行幸福全攻略》，或是讓你更認識台灣小鎮的《臺灣小鎮慢騎》，還有夢幻的《北歐極光旅行》及充滿流浪、奔放情懷的《穿越撒哈拉》等書，都能讓民眾對旅行的嚮往提升到另一層次。

台灣小鎮旅行夯

2019年底交通部大力推行小鎮旅行，2020過年期間則可以跟著《臺灣小鎮慢騎：25條縱貫東西的慢遊路線》的推薦去旅行，作者李立忠表示，像是雪山隧道通車，坪林遂漸沒落，但其實地點永遠不會消失，書中3條坪林單車路線，北勢溪、逮魚堀溪、金瓜竂溪也是他小時候，常探險、玩樂的好去處。

李立忠舉例，像是雙溪河畔追火車或是騎至瑞芳百年老礦城，都能讓人打開老舊的回憶盒子，敞開煩悶的思緒。騎單車奔馳東臺灣三天兩夜，穿梭於太魯閣鬼斧神工的岩洞隧道，追逐於東台灣海天一線及花東縱谷的花海，將台灣千變萬化的美景盡收。

「撒哈拉，一個是起點也是終點的地方，它就像生與死、光與影，是同時並存且不可分割的存在。」謝哲青則在《穿越撒哈拉：流浪，走向風沙未竟之地》中，細膩刻畫置身荒寂與流浪於大漠中的風景。他表示，曾經以為只要逃出國就能找到迷失的自己，也曾在因緣際會之時，領悟到活著這件事本身，就是奇蹟及答案。

旅遊工具書詳解

「溝通是帶爸媽去旅行的第一步，讓他們知道自助旅行的好處，像是時間、食宿安排的自由。」《帶媽媽去旅行幸福全攻略》作者林果說，熟齡爸媽容易在意的點，像是得搬行李上下樓梯、或和陌生人睡同一間房的背包旅館，不妨就比平時多一點預算，「換來旅程的舒適和好心情，絕對值得。」

《北歐極光旅行》一書特點，則對民眾如何追逐極光、體驗極圈的活動，還有最佳的交通路線等做了詳細解說。也一一介紹了數座極光小鎮，例如芬蘭的羅瓦涅米、伊納利瑞典的基魯納及挪威的納爾維克等。還有像是馴鹿菲力排、北極白魚、醃鯡魚、瑞典肉丸、鯨魚肉、魚子醬等珍饈的推薦。

其他博客來榜上暢銷的旅遊書還有《西藏，不止旅行》、《東京老鋪》、《曬冰島：住在冰島才知道的70個迷人小事、小店、小旅行》、《歐遊情書：因為太美，一定要說給你聽的風景》及《流浪而後生：與時光交換11座城市的日常》等。

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