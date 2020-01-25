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國研院開發感測器 遠端遙測離岸風機健康狀態

2020-01-25 22:01聯合報 記者潘乃欣／即時報導

我國政府推離岸風電，國研院儀科中心去年開發應用於大型風力發電機的安全性監測技術，可以用遙測的方式，即時監控大型海陸域風機運轉狀態，提供產業界風機運轉後營運維護的重要依據。

儀科中心表示，這個監測儀器整合高解析紅外熱影像感測器，以及光學望遠系統，可以進行視距外（約1.5公里）的海陸域風力發電機運轉安全性監測，提供業者初判早期損壞預警及老化程度，目前已實際應用在監測苗栗後龍好望角的風機機組。

儀科中心說，風機就像是一座小型的發電廠，當風驅動風機葉片旋轉時，會帶動機艙內的齒輪箱轉動，也因此各個零組件及葉片結構的健康狀態監測相當重要。

風機位在海上，當含有鹽分及細小沙礫的海風摩擦撞擊轉動中的葉片，就會導致孔蝕與裂痕，時間一長，原本光滑的葉片表面開始變得粗糙；一旦摩擦力增加，葉片上的玻璃纖維就會逐漸剝落，其損耗或老化初期都會導致風力發電效能降低；若未積極處理，更可能產生結構性的破壞。

國研院說，台灣海峽擁有良好的風力資源，而風力發電是解決能源短缺的重要科技之一。離岸風機放在大海中，原本是安裝感測器來監測，但電路後續保養及維修都不容易，停機檢查也很勞神傷財，難以長久監測風力發電機運轉效能。

這套儀器採用的紅外熱影像，採非接觸式感測技術，具快速、準確、能直觀顯示待測物體表面溫度場分布等特點，常應用在近距離的工業檢測領域上，量測高溫或難以接觸的元件表面溫度。

國研院說，目前風力發電機設備仍需仰賴國外進口，但後續的維修支援，應可成為台灣本土產業切入風電產業的突破關鍵。

國研院運用紅外熱影像技術開發監測器，監測離岸風機的安全程度。本報資料照片
國研院運用紅外熱影像技術開發監測器，監測離岸風機的安全程度。本報資料照片
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老化高溫台灣海峽

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