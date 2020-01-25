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學術讀物放便利商店 大學出版社書展2月4日開幕

2020-01-25 20:37聯合報 記者潘乃欣／即時報導

今年台北國際書展2月4日在台北世貿一館開展，國內12家大學出版社與台電、林務局等政府出版品發行單位也以聯展形式參展。辦展單位指出，今年展場以「大學便利店，知識不斷電」為主題，把展場佈置得像便利商店，展出1000多種約5000冊學術書籍，並辦43場新書講座。書展期間購書，最低享79折優惠。

清華大學出版社發布新聞稿表示，展場陳列清大、成大、中山、興大、交大、中大、台藝大、政大、台大、台師大、北藝大，以及新加入參展的海大學術出版品；另一區展售林務局、台電等政府機關出版書籍。

清大出版社指出，他們今年邀請中研院士黃一農，用大數據解開紅學歷史大謎題，重揭曹雪芹的社會人際網絡；成大出版社重新出版五四女作家蘇雪林代表作，帶領讀者認識這個堅毅的新時代女性；海大出版中心與國家地理頻道合作，探討海洋科學和時代議題。

政府出版品部分，清大出版社指出，屏東縣長潘孟安要親自帶領現場讀者，回顧並寫下2019台灣燈會，分享如何將一連串的問號，翻轉成精采絕倫的屏東經驗；台電邀北藝大建築與文化資產所教授李瑞宗介紹花蓮的水力發電場，並講述東部溪流故事。

清大出版社表示，書展期間，民眾凡持國內各級學校教職員、學生證，不限本數即享79折優惠；新書講座時間，活動新書不需證件，一律79折。現場購物滿3000元，可享免運寄送一次。網路合作書店也有「知識店到店，限時折扣中」優惠活動。

國內12家大學出版社要在國際書展期間辦聯展，今年主題是「大學便利店，知識不斷電」...
國內12家大學出版社要在國際書展期間辦聯展，今年主題是「大學便利店，知識不斷電」。圖／清華大學提供
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清大台電屏東縣

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