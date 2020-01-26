飯後洛神花茶 促消化助健康

過年期間，應景的佳餚美食，誘人的糕餅甜點，家人團圓的氛圍，很難控制不動筷、不嘴饞。美食當前，大塊吃肉，大口喝酒很豪邁，想不胖也難。根據調查，有超過三成的人在過年期間都會變胖，體重步步高升，身材走樣，望著體重器數字嘆息。 圖／吳芳枝(台中市) 分享 facebook 過年期間，應景的佳餚美食，誘人的糕餅甜點，家人團圓的氛圍，很難控制不動筷、不嘴饞。美食當前，大塊吃肉，大口喝酒很豪邁，想不胖也難。根據調查，有超過三成的人在過年期間都會變胖，體重步步高升，身材走樣，望著體重器數字嘆息。

從除夕圍爐，親友團聚，談笑間，常常忘了節制飲食，一頓頓地吃下來，身材跟著變圓。佛跳牆、豬腳、烏魚子令人食指大動，吃完三高指數飆升，才驚覺暴飲暴食，自食惡果。年後「苦其心志，勞其筋骨」的甩脂減肥攻略，嘗盡放縱口腹之欲後的痛苦。

年歲漸增，代謝率下降，禁不起病來磨。痛定思痛，改變傳統年菜的油膩，而以簡單清淡為主，保持食物原味，烹調時少油鹽糖，享受美食兼顧健康。我另有一套秘密武器，就是飯後喝洛神花茶，早晚使用腳底按摩拉筋板，是我過年不變胖的秘方。

洛神花茶含有胺基酸、蛋白質和豐富維生素，有利於降膽固醇、血脂，強化血管彈性。洛神花到中藥房購買，價格便宜。桃紅色汁液酸甜好喝，飯後飲用，幫助胃腸消化，若不加任何糖類更有瘦身效果。

腳底按摩拉筋板能促進新陳代謝和血液循環，改善心臟功能和睡眠品質，按摩板可隨個人需要調整角度。站在按摩板上雙手舉高伸直，可保持好身材及養生美容。簡單的洛神花茶和按摩板，讓我維護健康，長期使用效果更佳。