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醫生提醒：初二 小心回娘家症候群！

2020-01-26 01:15聯合報 周元華／台北榮總身心科主治醫師

初二回娘家是傳統習俗，嫁出去的女兒在這天帶先生及兒女回娘家與父母團圓，向最親近的...
初二回娘家是傳統習俗，嫁出去的女兒在這天帶先生及兒女回娘家與父母團圓，向最親近的家人抒發一年來生活的酸甜苦辣。然而，隨著社會變遷、工作忙碌，初二回娘家在不少家庭，尤其是出嫁女兒身上卻成為一年一次必掀的壓力鍋，形成另類「回娘家症候群」 。 圖／123RF
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初二回娘家是傳統習俗，嫁出去的女兒在這天帶先生及兒女回娘家與父母團圓，向最親近的家人抒發一年來生活的酸甜苦辣。然而，隨著社會變遷、工作忙碌，初二回娘家在不少家庭，尤其是出嫁女兒身上卻成為一年一次必掀的壓力鍋，形成另類「回娘家症候群」 。

最近門診看到兩個案例，跟大家分享。

案例一

李小姐是職業婦女，兩年前父母過世，平常忙於工作，與婆家較疏離，想到初二回娘家卻沒親近的人，出現失眠焦慮及心情低落，持續一周後，因睡眠不佳加重情緒低落而求診。經合併藥物治療及心理輔導後，症狀改善。我發現李小姐去年此時也出現類似症狀，這也是另類的回娘家症候群吧。

案例二

陳小姐也是職業婦女，雖然期待過年回娘家，但是一想到路上交通壅塞，就出現焦慮恐懼、不耐煩。

特別在小孩吵鬧的時候，非常容易發脾氣，先生也跟著遭殃而求助醫師。

●回娘家常見壓力點

1.娘家父母或親人已不在

這現象在當前社會頗常見，因為很多家庭都是獨生子女，父母可能僅剩一人，或雙親均不在，回娘家沒什麼親近的人了。

此時，年節情境容易讓出嫁女兒因思念家人而出現憂鬱情緒，因此做好心理調適非常重要，此時婆家及先生的支持，就變得極為關鍵。

2.先生無法同行

這個情況讓太太最為難。先生無法一起回娘家的原因很多，最常見是先生需要上班而無法陪同。當然這也可能是因為先生與娘家關係不好，或者是夫妻感情不睦，不願意回去的托詞。

此時，太太最容易出現緊張焦慮症狀，因為可能面臨不知如何與向家人解釋。這項摩擦對於夫妻關係最具殺傷力。

因此，初二回娘家前，夫妻雙方應提早溝通好，儘可能二人同時出現，避免太太孤身一人回娘家擔心面臨尷尬的場面。

3.沒有小孩

夫妻婚後沒子女，往往也會造成回娘家的重大壓力。夫妻平時就可能感受到壓力，而回到娘家面對父母或親戚詢問，如果看到兄弟姐妹帶小孩回娘家，夫妻雙方都可能出現緊張及焦慮情緒。

4.交通因素

台灣每年初二都是交通流量的高峰，因此，交通壅塞造成心情浮動，為了塞車遲到而發生爭吵，也是常見現象。決定初二回娘家，必須認清這個狀況，做好心理準備。

由於「回娘家症候群」產生的焦慮急躁是情境式，也是可預期的，經過短暫心理輔導後，症狀明顯改善，先生跟小孩也變得非常開心。初二回娘家應該是快樂團圓日，為了可以被解決的因素而影響團圓氣氛實在沒必要，回娘家前，夫妻先溝通好，了解彼此的困難還有心情，就可以快快樂樂的回娘家了。

夫妻

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