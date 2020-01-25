精選「台」味景點 移工春節好去處

農曆新年是台灣的重要節日，過年期間不免要出遊「走春」、拜訪親友，勞動部勞動力發展署建議雇主，春節期間安排讓移工休假，到各景點走春，讓移工們了解台灣的春節傳統文化，體驗台式節慶氣氛。如遇突發狀況，可撥打1955勞工諮詢申訴專線，24小時皆可撥通。

發展署推薦移工朋友可趁新年參加「台灣燈會」，今年主要燈會系列活動將於台中市的后里森林園區、馬場園區及文心森林公園三地盛大舉行，各地展區詳細介紹及消息可至台灣燈會官網（https://2020taiwanlantern.tw/ ）查詢。

發展署說明，移工還可透過多國語言（英文、越南文、泰文、印尼文）的「跨國勞動力權益維護資訊網站」（https://fw.wda.gov.tw ）及「移工在台工作須知手冊」獲得台灣最具代表性的5大節慶資訊以及知名景點，例如到全台第一高樓「101大樓」的觀景台高空眺望台北市區、台灣最美高山湖泊「南投日月潭」騎單車、台灣最古老的城市「台南府城」逛古蹟吃美食、世界級溫泉勝地「台東知本」泡溫泉等等；此外，交通部觀光局網站（https://www.taiwan.net.tw/ ）也提供多國語言（包含有英文、越南文、泰文、印尼文）的實用旅遊資訊。