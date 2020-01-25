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影／蘇花改壅塞 反倒是舊台九線相當順暢

2020-01-25 18:39攝影中心 記者許正宏／即時報導

蘇花公路改善工程在農曆春節前全線通車，大年初一不少車輛湧上蘇花改南下車道，造成全線壅塞不已，反倒是一旁的舊台九線蘇花公路相當順暢，不少車輛從引道離開新路，從舊蘇花公路繼續南下花蓮。

蘇花公路改善工程在農曆春節前全線通車，大年初一不少車輛湧上蘇花改南下車道，造成全...
蘇花公路改善工程在農曆春節前全線通車，大年初一不少車輛湧上蘇花改南下車道，造成全線壅塞不已。記者許正宏／攝影
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蘇花公路改善工程在農曆春節前全線通車，大年初一不少車輛湧上蘇花改南下車道，造成全...
蘇花公路改善工程在農曆春節前全線通車，大年初一不少車輛湧上蘇花改南下車道，造成全線壅塞不已。記者許正宏／攝影
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蘇花公路改善工程在農曆春節前全線通車，大年初一不少車輛湧上蘇花改南下車道，造成全線壅塞不已。記者許正宏／攝影
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蘇花公路改善工程在農曆春節前全線通車，大年初一不少車輛湧上蘇花改南下車道，造成全線壅塞不已。記者許正宏／攝影
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蘇花公路改善工程在農曆春節前全線通車，大年初一不少車輛湧上蘇花改南下車道，造成全線壅塞不已。記者許正宏／攝影
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蘇花公路改善工程在農曆春節前全線通車，大年初一不少車輛湧上蘇花改南下車道，造成全線壅塞不已。記者許正宏／攝影
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蘇花公路改善工程在農曆春節前全線通車，大年初一不少車輛湧上蘇花改南下車道，造成全線壅塞不已。記者許正宏／攝影
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蘇花公路改善工程在農曆春節前全線通車，大年初一不少車輛湧上蘇花改南下車道，造成全線壅塞不已。記者許正宏／攝影
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蘇花公路改善工程在農曆春節前全線通車，大年初一不少車輛湧上蘇花改南下車道，造成全線壅塞不已。記者許正宏／攝影
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蘇花公路蘇花改春節

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