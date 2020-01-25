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到全聯買菜575元就中1000萬！發票「千萬＆百萬」得主出爐

避免特定化學物質流入食物鏈 環保署這樣做

2020-01-25 17:33聯合報 記者彭宣雅／即時報導

「民以食為天，食以安為先」，環保署化學局2016年底成立後，從源頭控管具食安風險疑慮化學物質，2017年至2019年連續3年完成國內超過3000家次化工原料業者輔導訪查，並公告玫瑰紅B、蘇丹色素等20種（27項）具食安風險疑慮化學物質為第四類毒性化學物質，維護食安。

環保署表示，為避免化學物質系統性流入食品鏈；從2017年起與各地方環保機關共同推動每年3000家次以上化工原（材）料輔導訪查，輔導落實四要管理（分區貯存、明確標示、用途告知及流向記錄）；此外更跨部會與衛生、農政單位合作辦理民俗年節假日專案聯合稽查輔導，並對蛋農與飼料業者宣導化學物質自主管理，2018、2019年已未再發生具食安風險疑慮毒性化學物質系統性流入食品供應鏈情形。

此外，環保署也對一般民眾推動「認識生活中的化學物質」宣導活動，讓民眾與學童瞭解生活中常使用化學物質安全使用觀念，107年辦理77場次社區宣導會；108年進一步進入國小校園，辦理45場次化學物質安全推廣活動，加上社區辦理的24場次，合計共69場次，將食品安全與化學品安全觀念扎根。

環保署表示，今年也將持續跨部會合作，督導與輔導化工原料業、蛋農、飼料業及列管毒性與關注化學物質運作業者，防堵具食安風險疑慮化學物質流入食品鏈，維護國民健康，讓民眾安心健康過好年。

食安環保署蘇丹

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