彭啟明：初二起降溫 初六上班日北部恐下探7度

氣象專家彭啟明表示，鋒面將來，今晚起氣溫一路降，初六上班日有可能下探7到9度，是入冬以來最有感的降溫。本報資料照片 分享 facebook 今天是春節連假第三天，氣象專家彭啟明在他的臉書粉絲專頁「氣象達人彭啟明」表示，今晚起鋒面靠近，明天初二回娘家，氣溫降且全台都可能降雨。這波鋒面延續時間長，初二起一路降溫，初六上班日，中北部、東北部空曠地區低溫可能下探7到9度，是這個冬天最有感的一次降溫。

彭啟明說，鋒面越來越靠近，今晚起西半部地區陸續出現下雨狀況，東半部也會有局部短暫陣雨，晚間外出記得帶雨具。明天初二受到鋒面影響，各地都會有陣雨，西半部局部地區雨勢可能較大。正逢初二回娘家，可能很多人會外出，提醒大家要留意天氣的變化情況。

彭啟明說，初二晚上起，隨著鋒面通過，冷空氣開始南下，溫度也將逐漸由北往南轉涼。如果明天要晚歸的朋友可能要準備一下足夠的衣物，以免溫度變化造成感冒著涼的可能。

彭啟明說，年初三到初四雖然鋒面已通過，不過受到華南雲雨區東移影響，各地仍有短暫陣雨機會。中北部地區下雨的機會又比南部要來得高，溫度也將持續往下降，冷空氣強度會越來越強，年假的後半段將是越來越冷的情況。

彭啟明預估，初四中北部、東北部的低溫將下探12到14度，南部及花東低溫也將下探14到16度，中北部海拔2500公尺以上的高山地區，在低溫且有水氣的條件下，有出現降雪或結冰的機會。

大年初五更冷。彭啟明說，初五開始雖然水氣減少、天氣好轉，但冷空氣還會更強，加上轉為乾冷天氣後，可能出現輻射冷卻作用，預估一直到恢復上班的初六、初七，溫度都相當低，中北部、東北部空曠地區低溫可能下探7到9度間，南部及花東地區低溫也只剩下12到14度，冷空氣強度直逼寒流等級，將是個冬天以來最有感受的一次降溫。

彭啟明說，這波鋒面溫度低且冷的時間長，提醒大家要提早做好準備。尤其現在肺炎拉警報，如果不小心感冒可能會相當困擾，務必要注意自身及家人的身體健康。