馬英九斥蔡英文沒戴口罩 醫：空曠處可卸下喘息

武漢肺炎疫情嚴峻，國內已累積三名確診案例，到底何時應戴上口罩？中央流行疫情指揮中心昨天提醒，目前建議一般民眾勤洗手，若有呼吸道症狀，請在家休息，盡量避免出門，若就醫或重理重要事務，請戴上口罩；一般民眾若前人多的密閉空間，尤其是醫院，也建議戴上口罩。

前總統馬英九昨天出席活動時，特別戴上口罩，並批評總統蔡英文前天參加法鼓山活動時未戴口罩。中央沆行疫情指揮中心副指揮官莊人祥指出，武漢肺炎並未在台造成社區感染，但目前是流感高峰期，民眾保護自己值得肯定。依目前指揮中心建議，一般民眾一定勤洗手，可定期量體溫，減少進入公共場所。

雙和醫院胸腔內科主任李岡遠則指出，若在空曠環境中，可暫時卸下口罩，但人潮擁擠處，還是建議一定要戴口罩。

李岡遠表示，依照目前防疫等級，民眾無需太過恐慌，尚未出現群聚感染或是本土個案。若要戴口罩，建議外出時配戴一般外科口罩，內外要分清楚，並一定要調整鼻頭處鐵片，使用完全符合鼻型，讓口罩盡量不要有空隙。

長時間配戴口罩，勢必會讓許多人受不了，李岡遠表示，人擠人的空間，像是廟宇、餐廳、百貨公司等，建議可戴口罩；至於在郊外、公園等空曠處，目前可以不用配戴口罩。他也提醒，口罩暫時拿下來時，一定妥善保管，不要亂揉、亂放，最忌諱口罩外層碰觸到內層，主要是口罩外層抵擋飛沫，若接觸口鼻，勢必影響效果。

卸下口罩時，則建議從耳朵卸下口罩，不要用手接觸口罩表面再接觸到內面，另外也呼籲，卸下口罩後一定要儘速洗手，再吃東西。李岡遠說，目前洗手則建議用清水沖洗乾淨就好，但日後疫情若不斷提升，則會建議用肥皂嚴格清洗手部、指縫。