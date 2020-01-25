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鼠年鼠來寶 物理治療師教你姿勢正確真正好

2020-01-25 16:46聯合報 記者魏忻忻／即時報導

年假難得，相信每個人一定不希望在這個時候，身體出狀況或是有痠痛，彰化基督教醫院復健醫學科物理治療師周雅惠，傳授幾個動作，讓您享受年假更愉快。以下是她的分享：

過年到，家家戶戶迎新春，打掃整理，出門拜年去，同時也是與老友、親人見面聯繫情感的好時機。難得的假期中，期待能與親人到郊外走走、活動筋骨一下，也可能是家中寒暄、聊天、動動手玩遊戲等。但相信每個人一定不希望在這個時候，身體出狀況或是有些痠痛問題，無法盡興享受假期。

偏偏很多時候，可能是在您日常生活一定要執行的活動時出現狀況，可能是刷個牙就腰痛，在過年假期中，物理治療師提醒您幾項食、衣、住、行，可能容易產生痠痛或傷害的動作，小小提醒讓您避免身體突然的抗議而破壞您的假期喔。

1. 快樂起床出門去：

起床時，請記得不論年齡建議您都能側躺臥再起身，減少腰部因突然彎曲的動作造成肌肉拉傷甚至更嚴重的傷害。尤其是年紀長者，更是要小心，利用雙手給些支撐，坐立時更要確保是否有暈眩狀況？同時切記鞋子要穿到底，避免邊站立邊穿鞋，跌倒就可能發生。

2. 穿戴新裝精神佳：

請盡量避免過度彎腰動作，穿鞋襪時盡可能坐立下利用板凳墊高減少腰椎彎曲，穿脫厚重外套上衣時，避免突然手臂後伸或上舉，影響肩關節。

3. 端正坐姿得人疼：

坐姿活動時，記得頸部微縮下巴、不聳肩、腰部直立若須久坐不舒服時，可給予小枕頭等支撐，雙腳平放於地面，手臂平放於桌面。

4. 走路安全事事順：

帶家中長輩外出時，若平時已有拿單拐行走或雨傘等，記得攜帶，同時請注意高度，避免過低造成身體前傾，同時記得若左腳較無力時，請用右手拿，行走時右手左腳一起動，才能安全行走。

過年必是許多遊子返家團圓，也許家中長輩、父母親、甚至上班族、青少年，其實都適用這些生活的小祕方。必能讓您在過年假期中，充分休息同時也給家中親人最健康的禮物。

物理治療師祝福您，生活用心、活動安心、快樂順心。

快樂起床出門去： 起床時，先側躺臥再起身，減少腰部因突然彎曲的動作造成肌肉拉傷...
快樂起床出門去： 起床時，先側躺臥再起身，減少腰部因突然彎曲的動作造成肌肉拉傷甚至更嚴重的傷害。 圖／彰基物理治療師周雅惠提供
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走路安全事事順： 帶家中長輩外出，若平時已拿單拐行走或雨傘等，記得攜帶，同時請...
走路安全事事順： 帶家中長輩外出，若平時已拿單拐行走或雨傘等，記得攜帶，同時請注意高度，避免過低造成身體前傾。 圖／彰基物理治療師周雅惠提供
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穿戴新裝精神佳： 盡量避免過度彎腰動作，穿鞋襪時盡可能坐立下利用板凳墊高減少腰...
穿戴新裝精神佳： 盡量避免過度彎腰動作，穿鞋襪時盡可能坐立下利用板凳墊高減少腰椎彎曲，穿脫厚重外套上衣時，避免突然手臂後伸或上舉，影響肩關節。 圖／彰基物理治療師周雅惠提供
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端正坐姿得人疼： 坐姿時，頸部微縮下巴、不聳肩、腰部直立若須久坐不舒服時，可給...
端正坐姿得人疼： 坐姿時，頸部微縮下巴、不聳肩、腰部直立若須久坐不舒服時，可給予小枕頭等支撐，雙腳平放於地面，手臂平放於桌面。 圖／彰基物理治療師周雅惠提供
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復健拜年

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