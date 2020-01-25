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全聯福袋2分鐘就搶光！「388萬MASERATI」頭獎開出了

2020-01-25 15:31聯合報 記者江佩君／即時報導

繼去年推出332萬元的「Porsche」後，全聯今年福袋頭獎再創紀錄，只要花200元就能抽出最大獎、市價388萬的「MASERATI」，於是今天開賣掀起旋風式秒殺，共限量11萬個福袋，開賣80分鐘內被搶購一空，有單店最快2分鐘就賣光，再創最快完銷紀錄。而今年頭獎號碼為「111808」的幸運得主。

由於送出「MASERATI」的福袋大獎太吸引人，全台各門市皆有民眾半夜趁至凌晨一早就去排隊搶購。其中，在大安延吉門市搶得頭彩的陳先生，自半夜三點半就跟老婆從台北三重來排隊，他表示，這是他第一次來排隊買福袋，跟老婆先吃完年夜飯睡了一下就來排隊，想說來旗艦店比較有機會可以中大獎。而第二組排隊的朱先生，與家人共三個人一起來排隊，大約凌晨四點半到現場。第三組排隊的李先生，約凌晨五點多就來排隊。

全聯抽出今年福袋頭獎「388萬MASERATI」獎號，幸運號碼為「111808」。另外，15組價值9000元的天際航空臺東熱氣球自由飛（2名/組）特別獎，以及160名的8888福利點（市值888元）發財獎。

15組天際航空臺東熱氣球自由飛獎號分別為，「136752」、「060364」、「159874」、「022438」、「013662」、「027868」、「151954」、「118813」、「100949」、「048655」、「075318」、「090113」、「087766」、「094639」、「094577」。而發財獎的獎號則為「882」，只要對中抽獎號碼末三碼，就能得到8888福利點。

全聯指出，今年共開出17組中獎號碼，同時也會公布於全聯官網上，消費者只要拿出福袋內附的抽獎券即可對獎，另提醒得獎者於2/7前，需填寫完整領獎申請書，並提供抽獎券正本及檢附相關資料，寄回領獎小組。

民眾陳先生與老婆，半夜三點半就到全聯排隊買福袋。圖／全聯提供
民眾陳先生與老婆，半夜三點半就到全聯排隊買福袋。圖／全聯提供
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全聯今年推出共限量11萬個福袋，開賣80分鐘內被搶購一空。圖／全聯提供
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全聯先生與福利熊在大安延吉門市發金幣巧克力紅包。圖／全聯提供
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福袋頭獎全聯

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