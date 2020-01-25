過年就要拍網美照 全台6大景點特蒐

2020年的農曆春節，累積一年的疲勞終於可以好好釋放，除了睡到自然醒的宅式假期，許多民眾也都規劃了出遊行程，準備全台玩透透。這次蒐集了北、中、南的美拍景點，快揪親朋好友們一起拍照、打卡，留下難忘的回憶。

1.宜蘭「斑比山丘」

位在宜蘭冬山鄉的「斑比山丘」梅花鹿生態園區，占地近兩千坪，最大特色莫非園區內的35隻可愛梅花鹿，遊客可以在200坪的互動區餵食、觸摸，盡情地與小鹿互動，開放半年來吸引大批遊客前往，是宜蘭近期最夯的人氣新景點。今年特別將園區擴大，提供遊客更舒適的入園空間，現場也能透過QRcode領取號碼牌入場，室外還有市集販賣不同小吃料理。更重要的是，今年多了可愛的小鹿寶寶與大家見面互動，遊客拍照、餵食的時候，也請勿大聲喧嘩、奔跑，嚇到生性膽小的鹿群。

Info.

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號

票價：全票200元；優待票50元（6-12歲及65歲以上長者使用）

開放時間：10:00-17:00

2.桃園「大溪玻璃棧道」

位於石門水庫下游中庄調整池、被網友封為台版《天氣之子》場景的桃園大溪玻璃棧道，先前沒開放就已成為IG的打卡熱點。此玻璃棧道以藍白色欄杆支架打造出透視感，平台寬約4.2公尺、長約13.5公尺，採用鋼構及橋面強化玻璃施作，底下有深藍色的湖水景色，讓人彷彿有走在海上的感覺。北水局特別於1月試辦景觀平台定時開放，提供遊客免費入內拍照。由於正好是農曆過年，水北局也提醒，前往民眾切勿在平台上奔跑、跳躍或是敲打玻璃等行為，並遵循現場管理人員指示進出，以確保安全。

Info.

地址：桃園市大溪區22之9號

開放時間：1月1日到1月31日，例假日上午9:30~11:30；14:00~16:00；平常日則為上午10時至11時

門票：免費

3. 苗栗縣銅鑼「哈比丘」

位於苗栗縣銅鑼山區的「哈比丘」被竹林包圍著，園區中色彩繽紛哈比屋就像來到電影魔戒場景哈比人的家，現已成為網路熱門打卡點。每棟哈比屋都有不同主題，園長也將陸續增加新的房屋，希望打造哈比屋王國。另外，園區的山坡上種滿了花草植物，像是向日葵花海等等，所著步道吸收大自然芬多精，遊客也能盡情拍好拍滿。目前來到哈比丘已經不用預約了，但每人酌收入園清潔費80元不抵消費。

Info.

地址：苗栗縣銅鑼鄉盛隆15鄰160號

營業時間：9:00-18:00（每周二固定休園）

門票：80元

4. 台中「麗寶Outlet Mall」二期

想感受義大利濃濃義式風情，在台中麗寶樂園就能輕鬆體驗。兼具遊樂、購物樂趣的麗寶Outlet Mall二期，不但延續義大利特色，還有全台首間星巴克鐘樓主題店，室內挑高超過13米的空間有八角形展演吧台、浪漫的吊燈，成為星巴克粉絲朝聖的話題門市。二期仿造科莫湖街道設計，並有中央運河、噴泉貫穿其中，室內更是以米蘭大教堂旁的艾曼紐二世迴廊為原型，玻璃採光設計讓民眾能不畏風雨、不分季節優雅地購物，一次滿足打卡、購物、休閒的三種享受。

Info.

地址：台中市后里區福容路201號（麗寶Outlet Mall）

5.屏東南州糖廠咖啡屋「ma-mom-mom」

南州糖廠是屏東最南端的糖廠，隨著糖業沒落，糖廠大多數轉型為觀光工廠，提供遊客觀光。這裡有間名為ma-mom-mom的白色咖啡屋，裝潢設計簡約，就像一間隱藏版的打卡店，搭乘火車到南州車站，走路只要約10分鐘左右。ma-mom-mom是由舊的糖廠倉庫改建而成，老舊與新潮之間的連結，凸顯了咖啡廳獨有風格，從桌子、燈到天花板，鮮明的簡約風格，明明是在南台灣，卻彷彿有種在北歐國家的錯覺。

Info.

地址：屏東縣南州鄉永安路1號

營業時間：10:30~17:30（周二公休）

6. 山度空間

喜歡花蓮愜意放鬆的生活空間，那你絕對不能錯過鄰近遠雄海洋公園、超美拍的「山度空間」。這家景觀咖啡廳背靠山丘、面向太平洋，共有「野餐區」、「三角小木屋帳篷」、「露天觀海展望台」，以及「夢幻漂浮水晶球」空間，平日免門票、免低消，讓遊客一路暢拍到底。其中，必拍的「透明漂浮泡泡球」，背後就是一大片的藍天大海，另一旁「觀海展望台」雖然海拔不高，但仍可感受到居高臨下、海天一色的美景。

Info.

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村大坑57號

營業時間：9:30-17:00(最晚17:00前入園，17:30前離園)