大年初一下午 國道南向6路段恐塞車

今天是春節連假第三天，高速公路局表示，今日0到5時平均總延車公里為9300萬車公里，為年平均平日的2.5倍；截至上午12時，國道全線總延車公里為4560百萬車公里，預估今日交通量為1億2200萬車公里，仍在預期流量範圍內。 昨天除夕，全天總延車公里達9000萬車公里，是年平均平日的1.03倍。

大年初一下午，公路總局預估國道六個南向路段可能塞車。圖為高速公路。本報資料照片 分享 facebook

高公局預估，今日下午，國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3南向土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間、國5南向南港系統至坪林等路段，可能出現車多壅塞情形，建議用路人查詢較佳出發時間，或改走替代道路。 另建議利用台61免費快速公路，南向民眾利用下午行駛國道、北向民眾利用上午行駛。

為避免塞車，高公局說，假期間針對高速公路尖峰時段與路段，已規劃四條長途和七條短途替代道路。長途部分，建議民眾多利用台61替代國1和國3、台9替代國5、台63替代國6，轉換道路更好走，避免塞在車陣中。短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

高公局表示，西部國道路網上午8時開始出現南向車潮，壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、永康至台南；國1北向內湖至五堵、大雅至台中系統；國1高架南向機場系統至楊梅端；國3南向土城至關西、烏日至中興；國3北向木柵休息站至南港系統等，其餘路段均能維持行車順暢。

國5南向今實施高乘載管制，中午12時結束管制。高公局指出，國5於上午6時40分就出現趕在7時實施高乘載管制，以及前往花蓮方向的車潮，致南港系統至頭城南向路段出現車多壅塞情形，上午8時南向車潮已紓解。

今天高速公路也有一些意外，今日上午6時36分，國3南向78.9公里處發生兩輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵3公里；9時11分，國1南向83.6公里處發生兩輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵5公里。