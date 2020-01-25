過年加好菜也讓寵物打牙祭 小心吃太油害牠胰臟炎

春節許多家戶準備豐盛年菜，桌上擺設放滿零嘴的果盤，不少人還放鞭炮慶祝，喜氣洋溢的假期也常有飼主把人食料理分享給家中毛孩「加菜」打牙祭，卻潛藏讓毛孩內臟發炎、壞死或嚇出意外等風險；獸醫師指出，過年最常見寵物犬吃人食吃出病，飼主過年仍應控制寵物的飲食，而外出應繫繩、迴避放鞭炮的場所。

獸醫、北市議員楊靜宇表示，從事獸醫30年來，每逢過年看到最多的病例都是寵物犬吃人食的問題居多，占8成以上，其他10到15%則是寵物犬因受到鞭炮等驚嚇時未繫繩等從高處跳落或衝到馬路上造成前肢骨骼受損、出車禍等情況；由於貓在飲食較挑剔謹慎、有從高處安全落地的天分，寵物貓較無春節病痛。

楊靜宇說，許多飼主平時就有以人食餵愛犬的習慣，但春節圍爐常有大魚大肉，年菜的油脂也多，容易會造成狗狗肥胖，若平日食物油脂很少，春節期間卻被餵食豬腳、雞屁股等油脂多的好料，則會造成狗狗膽汁、胰酵素分泌增加，胰臟負擔增加、發炎，腸道上皮細胞血管破裂出血演變為血便，而腸道運作不正常也會出現上吐下瀉的情況。

楊靜宇表示，寵物犬吃太油產生內分泌異常、內臟發炎通常要住院3到4天，治療上除消炎也要維持體內電解質平衡吊點滴；為了避免吃「好料」爽一時假期卻得住院，飼主應嚴格限制愛犬吃餐桌上食物，否則除容易造成未來偏食，嚴重還會致病。