過年出遠門專業來顧毛孩 旅館安心寄養還有毛其林餐廳

過年想出門，擔心毛孩沒人顧？北市有不少寵物友善空間，還有以森林、泳池為主題或有美容等特色的寵物犬貓旅館，不僅24小時有專人照顧供餐，有的還有監視器，甚至到府接送服務，讓飼主可以出遊期間能安心寄養，另也有「毛其林餐廳」提供寵物餐點。

春節期間，飼主最怕毛孩自己在家沒人顧，不敢出遠門，北市約有120家寵物犬貓旅館，12行政區各約3到28家，主要集中於中山、大安區；當中不乏特色旅館，共10家獲北市動保處評鑑為特優特定寵物業；過年期間住宿價位約每日1500到3000元不等，平時則為700元到1500元不等。

評鑑特優的「北歐寵物旅館」共有兩處，森林館位於大安森林公園南端，可寄養犬貓，還有專人會帶狗狗到公園散步，另會安排不同飼主的貓輪流於室內空間出籠「放風」；位於松山區的游泳館則是少數有泳池的寵物旅館，泳池環境主打臭氧殺菌、池水無化學藥劑，還會免費提供芬蘭進口的狗狗泳衣，並有狗狗行為學認證褓母全程陪游。

中山區的「D&Y寵物美容時尚旅店」提供溫馨時尚的狗狗活動環境，不僅空間寬敞，還有彩色糖果屋等主題狗房，狗狗遊具也很齊全，同時結合專業寵物美容服務供飼主選擇，除有24小時監視器及專人照顧服務，還有汽車到府接送服務，春節連假僅除夕到初二暫停接送。

「貓森旅」位於信義路與建國路口旁，環境主打歐式建築風格，打造室內挑高3公尺的貓咪獨立套房，住宿與活動空間合一且不會與其他飼主貓咪接觸，堪稱頂級貓旅館，是不少貓奴的首選，同要有24小時監視器連線服務，讓飼主遠端觀察「貓況」。

除了住宿服務外，北市也有提供寵物餐點的「毛其林餐廳」，例如信義區「一直是晴天（松菸店）」就有時蔬牛小排飯或雞腿飯狗狗套餐，春節連假到初三開始營業；北投區「聚聚樂餐廳」全年無休，提供無調味的牛肉漢堡或雞胸肉、鮭魚佐蔬菜等套餐；大安區「媽！有狗」則是初四起營業，提供狗狗不沾油炒蛋、迷迭香水煮雞腿排、不沾油牛小排等低油脂餐點。