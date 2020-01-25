小孩年節瘋玩樂 圖畫書助沉澱

過年小朋友遊戲玩膩了怎麼辦？文化部精選10大圖畫書類書本，提供家長與小孩溫暖互動的媒介，包括高難度的馬賽克拼貼技法著作的《大海小海浪》繪本、將日常擬人化成活潑的《月亮想睡覺》、及米夏亞齊以多層次豐富色彩完成的《公園裡有一首詩》等。

《大海小海浪》繪本以高難度的馬賽克拼貼手法創作，劇情則能讓孩子探索自我（photo by 博客來） 分享 facebook

溫暖寧靜讀物

「我是誰？我想成為什麼樣的人？」《大海小海浪》作者蕭湄羲表示，世界就像大海一樣是寬闊的，人們也會從小海浪變成大海浪。這一本以大海為主題的圖畫書，為了展現大海的樣貌，作者選擇以高難度的馬賽克拼貼技法創作，她把紙張切割成規則或不規則的，及大小形狀相類似的色塊，再一一拼貼出圖畫。

文化部精選10大圖畫書類書本還包括《月亮想睡覺》、《青蛙小王子》、《一起演奏吧》、《雞蛋花》、《零用錢大作戰：廣告達人寫給小學生的溝通技巧書》、《巴黎老奶奶的故事》、《「無限多」到底有多少呀？》、《什麼讓我們快樂？》及《公園裡有一首詩》。

年節期間，小朋友最開心的就是守歲可以晚睡。一整天的玩樂過後，面對體能大量消耗後的他們，爸媽可以與孩子一同閱讀沉靜心靈。圖畫書就是不錯的選擇，圖畫書有視覺優勢，可以迅速讓不分年齡的小孩主動去親近翻閱紙本書，也不會有太多特殊或寓意深遠的議題，還可以刺激小孩獨立閱讀的能力。

圖畫書啟蒙思考

《大海小海浪》中，海浪像是人一般的產生迷惑，他覺得自己什麼都不是，於是他問了智者烏龜。智者烏龜卻要他自己找答案。作者透過本書，把她自身所經歷過的經驗，用繪本方式表達出來，希望大家跟著小海浪去尋找，探索最真實、最原始本質的那個「我」。

《月亮想睡覺》、《一起演奏吧》則將月亮及樂器擬人化成可愛形象，活潑的插圖也很吸引目光，還有能培養孩子「同理心」，學會溫暖包容不同存在樣貌的《青蛙小王子》等作品。

圖畫書利用優美充滿意境的圖像結合文字的敘事力，以輕鬆方式引導讀者徜徉書海，也是進入文學、科學、哲學、歷史等的知識的任意門。這些文學作品就像藝術品或音樂，會一直影響著孩子的內心，潛移默化的改變世界。

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