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除夕晚垃圾停收 民眾卻亂丟塞爆清潔隊

2020-01-25 07:37聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北市環保局日前公告，除夕當天垃圾可拿去65處垃圾定點收運，並公告除夕晚只收到晚上6點，未料竟有部分民眾將垃圾塞在鐵柵欄上，值班清潔隊員昨晚8點已清運，仍持續遭丟棄垃圾，昨晚11點再清運，環保局指出，經調閱監視器後續將依法開罰。

新北環保局指出，清潔隊員真的很辛苦，為了給大家一個方便，提供限時的定點服務，就算過年也有值班人員留守處理，昨傍晚6點關閉後，卻發現遭民眾棄置垃圾，緊急派人清運完畢，仍有民眾持續丟垃圾，只好請人員再度前往清運。

環保局指出，新北已於1月1日在板橋區民生橋下2處、華東街1-7號共3個垃圾收運定點，設立大型公告看板，除夕到初三都只收垃圾到傍晚6點，在非規定時間傾倒垃圾視同隨意棄，可開罰1千2到6千元。

環保局說，遭丟棄的定點牆面有張貼門口嚴禁倒垃圾的說明，請市民朋友發揮公德心，也讓清潔隊員可以在全年僅有的連續春節假期，晚上跟家人團聚。

環保局提醒，初一至初三期間雖停止收運垃圾，各區清潔隊考量仍有部分民眾有倒垃圾需求，新北設立65處定點收運服務，也加派2千人次針對新北各主要交通幹道、捷運站周邊與觀光景點積極巡查，65處定點位置可上網查詢（https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article/Info?ID=6103）。

板橋區民生橋的垃圾收運定點，昨傍晚6點關閉後，卻遭部分民眾丟棄垃圾在門口，新北環...
板橋區民生橋的垃圾收運定點，昨傍晚6點關閉後，卻遭部分民眾丟棄垃圾在門口，新北環保局緊急派人前往清運。圖／新北環保局提供
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新北環保局在垃圾收運定點，設立大型公告看板，除夕到初三都只收垃圾到傍晚6點，仍遭...
新北環保局在垃圾收運定點，設立大型公告看板，除夕到初三都只收垃圾到傍晚6點，仍遭民眾在非規定時間傾倒垃圾。圖／新北環保局提供
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板橋區民生橋的垃圾收運定點，昨傍晚6點關閉後，卻遭部分民眾丟棄垃圾在門口，新北環...
板橋區民生橋的垃圾收運定點，昨傍晚6點關閉後，卻遭部分民眾丟棄垃圾在門口，新北環保局緊急派人前往清運，並在昨晚8點多清運完畢。圖／新北環保局提供
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板橋區民生橋的垃圾收運定點，昨傍晚6點關閉後，卻遭部分民眾丟棄垃圾在門口。圖／新...
板橋區民生橋的垃圾收運定點，昨傍晚6點關閉後，卻遭部分民眾丟棄垃圾在門口。圖／新北環保局提供
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板橋區民生橋的垃圾收運定點，昨傍晚6點關閉後，卻遭部分民眾丟棄垃圾在門口，新北環...
板橋區民生橋的垃圾收運定點，昨傍晚6點關閉後，卻遭部分民眾丟棄垃圾在門口，新北環保局緊急派人前往清運，並在昨晚8點多清運，未料昨晚11點再度出現大量垃圾。圖／新北環保局提供
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清潔隊員捷運

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