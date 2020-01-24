停止旅行團赴陸 旅行全聯會：扣除必要費用後退款

交通部觀光局公告明天凌晨0時停止出團到大陸，直到1月31日為止，並依旅遊定型化契約第14條規定辦理。 中華民國旅行商業同業公會全國聯合會表示，依此規定旅行社業者在提出已代繳之行政規費或履行契約已支付之必要費用之單據，經核實後予以扣除，再將餘款退還旅客。

全聯會表示，基於配合政府防疫政策，旅行業者將配合進行，也將依第14條規定辦理，扣除已支付之必要費用後退款。

全聯會表示，在取消出團的同時，也呼籲交通部民航局及觀光局，溝通航空業者及相關觀光產業業者，免除相關取消費用，如後續此類費用得以退出給旅行社業者時，各業者也才能將此款項再退出給旅客，「防疫是國家大事，需要大家共體時艱。」