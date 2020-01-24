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大樂透頭獎未開出 大年初一頭獎上看2.5億

大樂透頭獎未開出 大年初一頭獎上看2.5億

2020-01-24 22:06聯合報 記者鄒秀明／即時報導

今（24日）除夕夜，大樂透頭獎摃龜，下期（25日）頭獎上看2.5億元。 記者陳翌...
今（24日）除夕夜，大樂透頭獎摃龜，下期（25日）頭獎上看2.5億元。 記者陳翌函／攝影
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今天除夕夜，大樂透派彩結果出爐，今天頭獎未開出，下期（1/25）預估銷售3.5億元，頭獎累積金額預估為上看2.5億元。

至於1月24日大樂透春節紅包9中6開出情形，昨天共開出30組，總中獎注數為33注，其中27組為單注中獎，3組為2注均分。

台彩表示，春節大紅包活動首期(1月23日)至今天累計開出54組，仍未達360組，1月25日繼續加開9個獎號，對中其中6個就中春節大紅包。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

大樂透紅包春節

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