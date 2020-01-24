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台灣赴大陸旅行團全取消！可樂旅遊宣布不出團且退費、2月底前

2020-01-24 16:57聯合報 記者顏甫珉／台北即時報導

觀光局稍早宣布，因應武漢肺炎持續發燒，即日起台灣赴大陸旅行團即日起全面取消，對此，可樂旅遊總經理李季柏表示，已經於下午4點起接到觀光局的通知，開始聯繫旅客，目前1月25日至2月29日的赴大陸旅行團全部取消，已經通知旅客，預計年後開始全額退費。雄獅旅遊則表示，目前正在清點出團狀況，還在聯繫當中。

可樂旅遊表示，目前確定取消的是赴大陸旅行團全面取消，而如果純進香港與澳門的團體，則照常出團，至於除夕1月24日出團大陸的旅客，則由旅客自行決定是否前往，多數台灣旅客仍是選擇取消。可樂預估影響人數可能超過6千人。

今天是農曆除夕，上午有不少民眾準備利用春節出國旅遊，桃園機場湧現排隊人潮。記者鄭...
今天是農曆除夕，上午有不少民眾準備利用春節出國旅遊，桃園機場湧現排隊人潮。記者鄭超文／攝影
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