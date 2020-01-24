親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

武漢肺炎通報個案創新高增70人 疾管署今起擴大通報資格

北捷高捷第一線人員 全面戴口罩執勤

2020-01-24 15:21中央社 台北24日電

武漢肺炎來勢洶洶，台北捷運、高雄捷運都表示，為加強防疫，第一線服務人員值勤時全面配戴口罩，每日加強例行車站及列車清潔作業。

北捷運表示，因應疫情，台北捷運、貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋等第一線服務人員，自即日起值勤時全面配戴口罩，包括站務、車務、事業、維修等服務人員，也包含外包廠商、清潔人員及保全等。

此外，並已針對旅客接觸較頻繁設備，如廁所馬桶坐墊、廁間門把、自動售票機觸控螢幕、電扶梯/樓梯扶手等，以適當稀釋比例漂白水或酒精，每8小時消毒一次；至於列車車廂，除每日進行車廂清潔外，因應疫情，另提升消毒頻率至每週2次以上，以稀釋漂白水，加強施作於立柱、拉把、座位等處。

同時運用跑馬燈、月台電視、燈箱、台北捷運GoApp及廣告看板等，提醒旅客勤洗手，如感冒或身體不適也請配戴口罩，並避免接觸野生動物及急性呼吸傳染道感染症患者，做好個人防護措施。

高捷公共事務處長王柏雁今天告訴中央社記者，高捷23日下午起讓一線員工配戴口罩，同時在各車站設置乾洗手消毒劑供乘客使用，並提醒民眾做好防疫措施，防堵疫情及減染。

高捷同時增加旅客常碰觸的售票機、電梯扶手等擦拭頻率，車站、列車也每日例行清潔。

若返國有發燒、咳嗽等不適症狀，請主動通報或是撥打1922免付費防疫專線，儘速就醫。北捷表示將持續密切注意國內外疫情變化，並全力配合市府政策，提升防疫機制。

捷運北捷疫情

延伸閱讀

防疫武漢肝炎 淡海輕軌站內設施每8小時消毒一...

批中國大陸不講實話 柯文哲：造成台灣防疫困難

防範武漢肺炎 北捷每8小時消毒、公車司機強制...

他怨「這條捷運」最不想搭 網曝同感：又小又熱

好威的Y線！最新北捷官方路網圖出爐 環狀線通...

相關新聞

見過這樣的春節連假雪隧？ 包正豪秀「獨享雪隧」影片

2020-01-24 11:29

春節刮刮樂怎麼買？去年這裡獎最多 今年這款包中獎！

2020-01-24 09:00

除夕大樂透頭獎上看1.6億元 這樣選中獎率最高

2020-01-24 15:50

除夕大樂透頭獎上看1.6億元 還有336組百萬大紅包

2020-01-24 06:25

外科主任初一到初五都值班 妻子：要當病人才能看到你

2020-01-24 16:21

春節連假三階段「變天」醫師提醒：注意保暖避免熬夜

2020-01-23 20:23

台鐵官網、App小年夜當機2小時 返鄉客崩潰

2020-01-23 23:59

小年夜大樂透頭獎槓龜 加碼首日21人中百萬大紅包

2020-01-23 22:05

5位幸運兒只花50元對中春節大紅包 除夕大樂透續加碼

2020-01-24 16:22

除夕南部熱 高雄月眉31.7度

2020-01-24 15:23

馬來西亞春節這樣過 拋柑求姻緣、吃盆菜撈生發大財

2020-01-24 13:10

因應武漢肺炎疫情 北捷服務人員即日起執勤戴口罩

2020-01-24 12:34

除夕路網車流順暢 下午國道5號車較多

2020-01-24 12:31

初二從北到南有雨 初三初四氣溫溜滑梯急降

2020-01-24 11:00

年夜飯後運動消脂 國健署：這群人最好有人陪

2020-01-24 10:49

台鐵宣布 初二到初四加開東西部幹線12列次自強號

2020-01-24 10:31

去年樂透中獎人面貌大揭密 橢圓臉、高額頭中年男最旺

2020-01-24 10:00

初二變天 氣象專家：初四後有機會達寒流等級 冷到初九

2020-01-24 08:57

除夕清晨霧濛濛 鄭明典：鋒面南方暖區 水氣相對高

2020-01-24 08:37

除夕國道5壅塞地雷路段 將出現上午時段

2020-01-24 07:33

天氣將劇變！ 初二全台有雨 初三低溫下探13度

2020-01-24 07:28

攜帶國外防蚊掛片、蟑螂藥回台 限量1公斤且不可拍賣

2020-01-24 07:18

春節送禮順便愛地球 15網購平台推包裝減量

2020-01-24 07:17

「鼠」一數二 小白鼠原來有這些貢獻

2020-01-24 07:16

遠航員工陳情盼復飛 交通部：須依法申請

2020-01-24 00:22

星宇開航 張國煒親自送機、當機長

2020-01-24 00:18

7-ELEVEN扶老募款 黃阿瑪當愛心大使

2020-01-24 00:16

紅包展一輪變遷 福壽螺還能變吉祥話

2020-01-24 00:13

健康你我他／清空冰箱 一餐一菜過好年

2020-01-24 00:09

蘿蔔糕不是菜 用碗裝不踩雷

2020-01-24 00:06

四大原則、兩大禁忌 慢性病患安心吃藥好過年

2020-01-24 00:04

連開11天 大樂透頭獎今上看1.6億

2020-01-24 00:04

醫院除夕餐盒大PK 太寒酸會被逆襲

2020-01-23 23:55

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-23 20:47

小年夜出包！台鐵官網、APP全掛點 網哀電子票證卡住

2020-01-23 18:17

老人病毒性肺炎易誤診 新工具一小時內可揪17種病毒

2020-01-23 16:41

台北國家戲劇院變瀋陽故宮？旅行社官網好勁爆

2020-01-23 16:34

拜年伴手禮送保健食品 小心反而引起慢性病惡化

2020-01-23 14:50

四大原則、兩大禁忌 慢性病患安心吃藥好過年

2020-01-23 14:29
看更多

熱門文章

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-23 20:47

不只初一吃稀飯窮整年 過年「破財禁忌」一次報你知

2020-01-24 07:10

小年夜大樂透頭獎槓龜 加碼首日21人中百萬大紅包

2020-01-23 22:05

除夕大樂透頭獎上看1.6億元 還有336組百萬大紅包

2020-01-24 06:25

天氣將劇變！ 初二全台有雨 初三低溫下探13度

2020-01-24 07:28

小年夜出包！台鐵官網、APP全掛點 網哀電子票證卡住

2020-01-23 18:17

嫂嫂沒生小孩 婆婆要媳婦過年回包紅包給她的狗

2020-01-24 10:15

春節連假三階段「變天」醫師提醒：注意保暖避免熬夜

2020-01-23 20:23

見過這樣的春節連假雪隧？ 包正豪秀「獨享雪隧」影片

2020-01-24 11:29

春節刮刮樂怎麼買？去年這裡獎最多 今年這款包中獎！

2020-01-24 09:00

過年小心！這病痛到要人命 卻沒法掛急診

2020-01-24 10:00

星宇開航 張國煒親自送機、當機長

2020-01-24 00:18

生肖屬鼠門票10元！全台7大樂園優惠盤點 農曆春節玩透透

2020-01-24 00:01

明天除夕返鄉 避開國道五大地雷路段

2020-01-23 19:29

春節旅宿訂房率 墾丁偷笑、南投心寒

2020-01-24 00:09

每日星座運勢／摩羯工作適合新計劃 財富回收時刻

2020-01-24 00:00

不怕詞窮！「鼠一鼠二」太落伍 22句進階吉祥話讓你秀爆

2020-01-24 12:45

人氣星座專家布魯克為你量身打造 12星座這麼穿最開運

2020-01-23 16:55

NG年菜別亂吃 新年添好運靠6道菜餚

2020-01-24 08:30

除夕返鄉潮…國道5地雷路段 恐塞到下午

2020-01-23 23:56

連開11天 大樂透頭獎今上看1.6億

2020-01-24 00:04

除夕國道5壅塞地雷路段 將出現上午時段

2020-01-24 07:33

過年長輩問候逼問 波特王教你神回覆：撩又孝順

2020-01-24 15:20

台北國家戲劇院變瀋陽故宮？旅行社官網好勁爆

2020-01-23 16:34

畜試所留原種 蘭嶼小豬要回家

2020-01-24 00:04

影／國5與蘇花改南下一路順暢 明天除夕車流量會略少

2020-01-23 18:05

年節假期容易過量食物排行榜 第一名是這個不意外

2020-01-24 07:15

影／狗狗穿上舞獅裝超可愛！網紛紛PO照響應：該打工賺紅包了

2020-01-24 13:00

初二變天 氣象專家：初四後有機會達寒流等級 冷到初九

2020-01-24 08:57

小孟塔羅：過年想玩刮刮樂抽福袋？先來測你「賭運」如何吧

2020-01-24 14:19

老人病毒性肺炎易誤診 新工具一小時內可揪17種病毒

2020-01-23 16:41

初二從北到南有雨 初三初四氣溫溜滑梯急降

2020-01-24 11:00

除夕清晨霧濛濛 鄭明典：鋒面南方暖區 水氣相對高

2020-01-24 08:37

攜帶國外防蚊掛片、蟑螂藥回台 限量1公斤且不可拍賣

2020-01-24 07:18

搶福袋抽名車、刮郵輪之旅，超市量販新春好康活動多

2020-01-24 10:09

沒吃到就像沒過年 除夕團圓時餐桌上的必備菜餚

2020-01-24 13:00

蘭嶼豬...市場不歡迎 醫學實驗卻愛牠

2020-01-24 00:09

年假哪裡玩？討論度爆表的新竹動物園　還沒去就落伍啦

2020-01-24 12:36

蘇花改今交通順暢 預估初一南下車潮變多

2020-01-23 18:07

台鐵官網、App小年夜當機2小時 返鄉客崩潰

2020-01-23 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top