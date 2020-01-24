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2字頭鈔票沒人用 央行統計1千元鈔票市占率近6成

2020-01-24 13:32聯合報 記者周志豪／台北即時報導

新年到，跟長輩領紅包成開春討喜必做的一件事。但收到紅包時看著白花花的鈔票，還有多少人記得，央行有發行2字頭鈔票。中央銀行統計，今年在在外流通的2字頭鈔票，包含紫紅色的2千元與仿舊版1百元綠色設計的2百元將僅占總流通量約2%。

為讓民眾在鈔票使用上可多一種選擇，中央銀行2002年起發行2千元與2百元面額鈔票，讓民眾大筆現金支出時可減少攜帶量。但2字頭面額鈔票發行至今，民眾使用習慣上卻仍有如紀念版鈔票，特別是2千元鈔，民眾不願持有，店家也偶有拒收傳出。

也因為民眾使用率持續不佳，2字頭鈔票流通率惡性循環，擔心使用有麻煩，市面上對2字頭鈔票更避之唯恐不及。

根據中央銀行銀估計，今年度在外流通的新台幣鈔票約有34億8562萬張，其中1千元面額鈔票最多，約達20億5175萬張，占所有流通鈔票的58.86%；1百元鈔票其次，流通約有11億8132萬張，占所有流通鈔票的33.89%，兩種鈔票就占流通市場92.75%。

至於也算常見的5百元鈔票，央行預估今年度的總流通量約有1億8236萬張，僅占總流通鈔票的5.23%。而央行巧思發行的2字頭鈔票，2千元鈔票今年預計流通量為5016.1萬張，占總流通鈔票的1.44%；2百元更僅流通2003萬張，占總流通鈔票0.58%。

而分析2016年至今鈔票流通狀況，2字頭鈔票流通比率更是逐年探底，2千元鈔券2016年流通率仍有1.69%，2百元鈔券2016年流通率也還有0.67%。

也因為2字頭鈔票「滯銷」庫存數量去化速度逐年減緩，央行在2001至2013年間生產「2」字頭鈔券共3億3463萬餘張，至2018年底止還有庫存1億4347萬餘張，約占發行量的42.87%「滯銷」。

對2字頭鈔券使用率低的問題，央行曾回應，各類貨幣都有可能的市場存在，2千元鈔票使用最多的是家長用於繳小孩學費；而2字頭鈔券使用率低，相對偽鈔也少，民眾使用比較不用擔心拿到假鈔

紅包假鈔

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