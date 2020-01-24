馬來西亞春節這樣過 拋柑求姻緣、吃盆菜撈生發大財

根據統計，去年(2019)春節期間，台灣單日最高出入境人次，高達15萬人，可見台灣人連假出國過年正流行！若想把握假期到國外感受不同的年節氣氛與在地特殊習俗，選擇語言與文化相近的馬來西亞是春節度假熱門選項之一。

馬來西亞觀光局台北辦事處艾姿瑪處長表示：「觀察每年過年期間，都是台灣人造訪馬來西亞的旺季，比其他月份成長4%左右。且隨著星宇航空開航，加上華航有直飛航班，台灣每日將有兩班往來檳城的直飛航班，預計2020年可為檳城增加10%的台灣旅客到訪，並且帶動周邊城市與景點的觀光熱潮！」

在馬來西亞因在地文化所衍生出的新年傳統，從除夕到元宵都各有趣味、人情味的習俗，為遊客帶來不同以往的新年體驗。像是馬來西亞的除夕團圓飯，必會出現一盅奢華的「盆菜」。將鮑魚、干貝、雞豬等各式頂級食材一層層的疊起後放在盆中燉煮，除了犒賞過去一年的辛勞並歡迎新年之外，最重要的是有著「聚寶盆」的含義，象徵富貴團圓、歡樂相聚。

「撈生」則是馬來西亞的獨特菜餚，在年初七的時候，會將生魚片、紅蘿蔔、花生等至少七色並帶有吉祥意義的食材，整齊排放於大圓盤上，親朋好友圍繞在桌邊，開動前一起喊出「撈起」，或是閩南語的「發」，再用筷子把配料攪拌在一起，為大家在新的一年帶來錢財「大撈一番」的好運。