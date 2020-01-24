親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

南韓55歲男性自陸返國 確診為第2起武漢肺炎病例

澳網／女雙頭號種子首場亮相 謝淑薇與搭檔奪勝

初二從北到南有雨 初三初四氣溫溜滑梯急降

2020-01-24 11:00聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

除夕的天氣持續溫暖，天氣風險公司天氣分析師李知航表示，受到偏東風影響，全台灣天氣大致穩定，只有東半部沿海和基隆東北角有些零星短暫陣雨，各地午間高溫上看26-29度，會有點悶熱的感覺；西半部則因為風速微弱，空氣品質不佳，局部地區來到對所有族群不健康等級，敏感族群外出務必要留意。

溫暖穩定的天氣會持續到大年初一的白天，他說，初二開始天氣就會有明顯改變。大年初二鋒面南下，全台灣從北到南都將轉為有雨的天氣，而且有些沿海地方的雨勢會比較大，甚至有機會敲響春雷，氣溫也會逐步下滑。

初三鋒面通過，但大氣中層仍然有些水氣，北部、東半部和各地山區都還是有些短暫陣雨，中南部平地雨勢漸停；鋒面通過後冷空氣也逐步增強，他說，初三、初四各地氣溫像溜滑梯一樣，北部、中部的高山氣溫將降至冰點，有機會出現明顯的降雪，而且這次不只是雪山或合歡山，中部以北2000公尺以上山區都有機會下雪。

李知航表示，收假日大年初五乾冷空氣接手，各地轉為多雲到晴的天氣，但氣溫還在持續下滑。收假日與開工日，北部低溫下探至9-10度，中部10-12度，南部12-14度，將會是這個冬天最強的一波冷空氣，有機會挑戰兩年來第一次寒流，全台灣都會明顯感覺到寒冷。

除夕天氣。圖／天氣風險公司提供
除夕天氣。圖／天氣風險公司提供
分享
初二開始天氣就會有明顯改變。本報資料照片
初二開始天氣就會有明顯改變。本報資料照片
分享

春節

延伸閱讀

年假好天氣只到今天 氣象局：明起一天比一天濕...

過年又濕又冷 初三、初四高山有機會降雪

春節天氣劇變 彭啟明：大年初二這波有機會成為...

氣溫溜滑梯！大陸冷氣團影響 今晚到明天下探1...

越晚越冷！冷空氣南下低溫探11度 北台灣、花...

明考學測出門穿暖 吳德榮：冷空氣可能大陸冷氣...

相關新聞

見過這樣的春節連假雪隧？ 包正豪秀「獨享雪隧」影片

2020-01-24 11:29

春節刮刮樂怎麼買？去年這裡獎最多 今年這款包中獎！

2020-01-24 09:00

除夕大樂透頭獎上看1.6億元 還有336組百萬大紅包

2020-01-24 06:25

春節連假三階段「變天」醫師提醒：注意保暖避免熬夜

2020-01-23 20:23

台鐵官網、App小年夜當機2小時 返鄉客崩潰

2020-01-23 23:59

小年夜大樂透頭獎槓龜 加碼首日21人中百萬大紅包

2020-01-23 22:05

年夜飯後運動消脂 國健署：這群人最好有人陪

2020-01-24 10:49

台鐵宣布 初二到初四加開東西部幹線12列次自強號

2020-01-24 10:31

熱門文章

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-23 20:47

大樂透加碼今起跑 百萬大紅包「9中6」共360組

2020-01-23 12:02

醫院年夜飯大PK！第一名的餐盒長這樣

2020-01-23 15:55

小年夜大樂透頭獎槓龜 加碼首日21人中百萬大紅包

2020-01-23 22:05

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top