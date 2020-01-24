初二從北到南有雨 初三初四氣溫溜滑梯急降

除夕的天氣持續溫暖，天氣風險公司天氣分析師李知航表示，受到偏東風影響，全台灣天氣大致穩定，只有東半部沿海和基隆東北角有些零星短暫陣雨，各地午間高溫上看26-29度，會有點悶熱的感覺；西半部則因為風速微弱，空氣品質不佳，局部地區來到對所有族群不健康等級，敏感族群外出務必要留意。

溫暖穩定的天氣會持續到大年初一的白天，他說，初二開始天氣就會有明顯改變。大年初二鋒面南下，全台灣從北到南都將轉為有雨的天氣，而且有些沿海地方的雨勢會比較大，甚至有機會敲響春雷，氣溫也會逐步下滑。

初三鋒面通過，但大氣中層仍然有些水氣，北部、東半部和各地山區都還是有些短暫陣雨，中南部平地雨勢漸停；鋒面通過後冷空氣也逐步增強，他說，初三、初四各地氣溫像溜滑梯一樣，北部、中部的高山氣溫將降至冰點，有機會出現明顯的降雪，而且這次不只是雪山或合歡山，中部以北2000公尺以上山區都有機會下雪。