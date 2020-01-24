年夜飯後運動消脂 國健署：這群人最好有人陪

農曆新年，家戶準備澎湃年夜飯，難得的年假也是民眾放縱五臟廟的時節，慢性病患者常在年節失控，呼籲年節期間仍要控油、控糖、少加工、維持運動，但衛福部國健署提醒，有些慢性病患者習慣早起運動，強調一定要有人陪，避免發生意外。

國健署長王英偉表示，過年期間，民眾最常會窩在家中，看電視、打電腦、打麻將，為了守歲熬夜等，但長時間久坐不動，恐增加心臟疾病的負擔，一定要定時起身動一動。

年節的菜色，往往都比平時來得豐盛，王英偉說，年菜烹調時，建議「少加工、少鹽油」的料理主軸，才可以吃得健康，三高的患者千萬別輕忽年節放縱後的後果，強調三高及心血管疾病患者，控制病情是沒有假期的，過年期間除了按時服藥，也別忘了定期量血壓、血糖。

慢性病患者，儘量少吃零食宵夜及甜點；烹調食物時運用食材的天然風味，減少鹽、調味料的添加，亦要減少飽和脂肪攝取，增加纖維的攝取可增加飽足感。

吃完豐盛食物後，就坐下與家人親友聊天、看電視、或打電動等靜態娛樂，不利消化，且易造成體重上升，建議在年節期間，餐後可與家人到鄰近校園、公園散步，每天至少運動30分鐘，例如伸展操、快走等。

此外，習慣早起運動的民眾，因為早晚溫差大，不要急著太早出門，建議先暖身或氣溫回升後再出門運動，且要盡量結伴，特別是長輩以及慢性病患者，以防不適或意外發生。

過年期間也建議年菜的準備適量就好，避免剩菜過多，因後續隔餐再食，反覆烹調會造成礦物質、維生素等營養素流失，以及使湯品中含有的普林、鉀、鈉濃度更高。

國健署表示，高血壓或糖尿病患者，春節期間還是要定期量測及記錄自己的血壓、血糖數據，以掌握身體狀況。如有出現心臟病的徵兆，像是胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療。

另要注意中風症狀，請記住FAST的口訣：臉部（Face）表情不對稱、雙手力氣（Arm）不一樣、或講話（Speech）變得不清楚，以上任一症狀發生時，請把時間點（Time）記錄下來，立即就醫，爭取黃金搶救期。