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台鐵宣布 初二到初四加開東西部幹線12列次自強號

2020-01-24 10:31聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

為加強疏運春節連續假日人潮，台鐵局宣布1月26、27、28日加開東部幹線（樹林=台北=花蓮=台東）及西部幹線（七堵=台北=台中=彰化）計12列次自強號列車，已自今天（1月24日）零時起於台鐵局官網開放訂票。

台鐵春節加開列車表。圖／台鐵提供
台鐵春節加開列車表。圖／台鐵提供
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台鐵列車自強號

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