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初二變天 氣象專家：初四後有機會達寒流等級 冷到初九

2020-01-24 08:57聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

今天除夕夜，各地白天高溫可達25至28度，氣象局預估初二到初四受冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，台南以北、東北部低溫下探10度，天氣風險公司分析師吳聖宇上午在臉書「天氣職人-吳聖宇」也提醒，預估28日（初四）之後有機會達到寒流等級，將一路冷到31日，甚至下個周末（2月1至2日）。

吳聖宇表示，今天凌晨2點的地面實際觀測資料顯示，地面鋒面已經相當靠近台灣北部海面，今天清晨西半部地區受到暖空氣以及近地面輻射冷卻作用影響，有起霧的現象，北台灣因為鋒面靠近，雲量明顯較多，同時因為鋒前南風的影響，中北部區域目前空品較差，南部地區反而稍微好一些。

吳聖宇預估，鋒面系統今明兩天仍將停留在台灣以北區域，台灣大致仍在鋒前暖區內，但是因為鋒面已經不遠，北部、東北部、東部雲量較多，有些地方可能出現局部短暫陣雨現象，雨勢還不明顯，中南部及東南部仍維持多雲到晴有晨霧的天氣型態，白天溫度也依然偏暖，夜晚清晨較涼，日夜溫差大，西半部的空品狀態不佳，肉眼看起來容易呈現霧茫茫的感覺。

吳聖宇表示，鋒面系統在初二才會通過台灣，各地都會有下雨的機會，中北部局部地區可能出現較大雨勢，模式預報顯示在台灣南部、東南部海域有不穩定度較高的區域，配合鋒面舉升的動力條件，不排除有局部雷雨系統出現的可能性，但是位置應該偏向海面上，預期對陸地的影響有限。

隨著鋒面通過後也將開始降溫，吳聖宇提醒，初三（27日）起降溫幅度轉趨明顯，若是預報資料沒有太大變化，預估28日之後台灣附近的溫度將會頗低，有機會達到寒流等級，延續時間也較長，目前來看將會一路冷到31日甚至到下個周末（2月1至2日）。

他提醒，返鄉過節的朋友務必要注意後期溫度變化的狀況，並且多加留意身體健康的情形，避免著涼感冒，尤其現在肺炎拉警報，又遇上這波可能即將來到的低溫，提醒大家一定要多注意。

初二將變天。圖／取自吳聖宇臉書
初二將變天。圖／取自吳聖宇臉書
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初二將變天。圖／本報資料照片
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冷氣團預報

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