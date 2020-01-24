除夕清晨霧濛濛 鄭明典：鋒面南方暖區 水氣相對高

今天是除夕，清晨北部地區起霧，中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，鋒面就是冷暖空氣交界面，冷空氣為偏北風，暖空氣爬在冷空氣上方，形成大片的雲區。現在鋒面就在台灣附近，北面冷空氣勢力強大，但是還沒有明顯往南推的趨勢，所以畫上滯留鋒的符號。台灣位於鋒面南方的暖區中，所以水氣相對高，容易起霧。

氣象局說，今天至周日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。 現在鋒面就在台灣附近，北面冷空氣勢力強大，但是還沒有明顯往南推的趨勢，所以畫上滯留鋒的符號。圖／取自氣象局網站 分享 facebook