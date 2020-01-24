除夕清晨霧濛濛 鄭明典：鋒面南方暖區 水氣相對高

相關新聞
除夕大樂透頭獎上看1.6億元 還有336組百萬大紅包2020-01-24 06:25
春節連假三階段「變天」醫師提醒：注意保暖避免熬夜2020-01-23 20:23
台鐵官網、App小年夜當機2小時 返鄉客崩潰2020-01-23 23:59
小年夜大樂透頭獎槓龜 加碼首日21人中百萬大紅包2020-01-23 22:05
除夕國道5壅塞地雷路段 將出現上午時段2020-01-24 07:33
天氣將劇變！ 初二全台有雨 初三低溫下探13度2020-01-24 07:28
攜帶國外防蚊掛片、蟑螂藥回台 限量1公斤且不可拍賣2020-01-24 07:18
春節送禮順便愛地球 15網購平台推包裝減量2020-01-24 07:17
「鼠」一數二 小白鼠原來有這些貢獻2020-01-24 07:16
遠航員工陳情盼復飛 交通部：須依法申請2020-01-24 00:22
星宇開航 張國煒親自送機、當機長2020-01-24 00:18
7-ELEVEN扶老募款 黃阿瑪當愛心大使2020-01-24 00:16
紅包展一輪變遷 福壽螺還能變吉祥話2020-01-24 00:13
健康你我他／清空冰箱 一餐一菜過好年2020-01-24 00:09
蘿蔔糕不是菜 用碗裝不踩雷2020-01-24 00:06
四大原則、兩大禁忌 慢性病患安心吃藥好過年2020-01-24 00:04
連開11天 大樂透頭獎今上看1.6億2020-01-24 00:04
醫院除夕餐盒大PK 太寒酸會被逆襲2020-01-23 23:55
「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來2020-01-23 20:47
小年夜出包！台鐵官網、APP全掛點 網哀電子票證卡住2020-01-23 18:17
老人病毒性肺炎易誤診 新工具一小時內可揪17種病毒2020-01-23 16:41
台北國家戲劇院變瀋陽故宮？旅行社官網好勁爆2020-01-23 16:34
拜年伴手禮送保健食品 小心反而引起慢性病惡化2020-01-23 14:50
四大原則、兩大禁忌 慢性病患安心吃藥好過年2020-01-23 14:29
武漢肺炎民眾戴口罩自保 為何專櫃人員想戴卻不能戴？2020-01-23 14:18
勤刷牙還是牙周病 改看中醫連牙肉都長出來2020-01-23 13:04
春節吃好料／大豆入菜 最佳配角2020-01-23 12:10
大樂透加碼今起跑 百萬大紅包「9中6」共360組2020-01-23 12:02
農委會育成平地櫻花 都市也能種出紅色櫻花林2020-01-23 11:39
武漢肺炎疫情加溫 民眾帶口罩採買年菜2020-01-23 11:04
關燈黯淡一整年！農曆新年8大禁忌總整理2020-01-23 10:23
秋冬補助春節不適用 月底還有2天可把握2020-01-23 09:51
WHO研究：癮君子手術前 至少戒菸四周2020-01-23 09:49
防止胃癌發生新趨勢 醫師：根除幽門螺旋桿菌2020-01-23 09:19
年假好天氣只到今天 氣象局：明起一天比一天濕冷2020-01-23 08:43
春節連假先暖後濕冷 初二全台有雨氣溫驟降2020-01-23 07:29
今天小年夜 西半部這些縣市空氣品質特別糟2020-01-23 07:24
防治非洲豬瘟 環保署稽查廚餘養豬場春節不打烊2020-01-23 07:17
過年想發！客廳擺花 環保署教你綠美化2020-01-23 07:16
熱門文章
「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來2020-01-23 20:47
大樂透加碼今起跑 百萬大紅包「9中6」共360組2020-01-23 12:02
搬出去住後再回婆家吃飯 公公一個舉動讓她很心寒2020-01-23 11:45
醫院年夜飯大PK！第一名的餐盒長這樣2020-01-23 15:55
關燈黯淡一整年！農曆新年8大禁忌總整理2020-01-23 10:23
小年夜大樂透頭獎槓龜 加碼首日21人中百萬大紅包2020-01-23 22:05
好市多過年必買商品？網推「超強神物」：方便又美味2020-01-23 11:33
整理包／超市量販春節營業時間多有調整2020-01-23 13:50
返鄉車潮湧現！國一竹北到新竹「紅爆」 時速才36公里2020-01-23 15:52
過年送萬元禮券當紅包還是8千現金好？ 網友建議這樣做2020-01-23 09:45
台北往花蓮國道客運一路順暢 遊客大讚北花線號2020-01-23 15:23
武漢肺炎民眾戴口罩自保 為何專櫃人員想戴卻不能戴？2020-01-23 14:18
小年夜出包！台鐵官網、APP全掛點 網哀電子票證卡住2020-01-23 18:17
底薪超低年終卻有「8萬4」 網友嘆可憐揭暗黑真相2020-01-23 13:51
春節連假三階段「變天」醫師提醒：注意保暖避免熬夜2020-01-23 20:23
初一透早搶福袋試手氣！2020百貨福袋攻略2020-01-23 15:26
明天除夕返鄉 避開國道五大地雷路段2020-01-23 19:29
除夕大樂透頭獎上看1.6億元 還有336組百萬大紅包2020-01-24 06:25
勤刷牙還是牙周病 改看中醫連牙肉都長出來2020-01-23 13:04
人氣星座專家布魯克為你量身打造 12星座這麼穿最開運2020-01-23 16:55
送日本機票、金項鍊…搶頭香好康多！但不可對香爐做這2動作2020-01-23 09:00
春節旅宿訂房率 墾丁偷笑、南投心寒2020-01-24 00:09
不只初一吃稀飯窮整年 過年「破財禁忌」一次報你知2020-01-24 07:10
每日星座運勢／摩羯工作適合新計劃 財富回收時刻2020-01-24 00:00
過年經典料理蘿蔔糕 營養師教你好吃不踩雷2020-01-23 15:57
除夕返鄉潮…國道5地雷路段 恐塞到下午2020-01-23 23:56
防止胃癌發生新趨勢 醫師：根除幽門螺旋桿菌2020-01-23 09:19
連假首日國道一早就塞 春節連假地雷路段看過來2020-01-23 10:26
開運潮行頭 12星座旺整年2020-01-23 15:16
WHO研究：癮君子手術前 至少戒菸四周2020-01-23 09:49
連假首日國道好塞！ 紫爆路段出現 時速不到20公里2020-01-23 14:33
返鄉車潮湧現！國10左營路段「紅爆」 時速才22公里2020-01-23 11:50
2020白河關子嶺、東山 新春湯泉咖啡美食小旅行2020-01-23 08:07
拜年伴手禮送保健食品 小心反而引起慢性病惡化2020-01-23 14:50
天氣將劇變！ 初二全台有雨 初三低溫下探13度2020-01-24 07:28
台北國家戲劇院變瀋陽故宮？旅行社官網好勁爆2020-01-23 16:34
竹市動物園、昆蟲館除夕休一天 過年不休園2020-01-23 12:10
畜試所留原種 蘭嶼小豬要回家2020-01-24 00:04
生肖屬鼠門票10元！全台7大樂園優惠盤點 農曆春節玩透透2020-01-24 00:01
空軍C-130運輸機加入疏運 助金門、澎湖民眾返鄉過年2020-01-23 15:23
留言