天氣將劇變！ 初二全台有雨 初三低溫下探13度

中央氣象局說，今天鋒面位於台灣北部海面，東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天初一鋒面位於台灣北部海面，除了東半部地區有局部短暫雨以外，北部地區也因鋒面接近而有小範圍降雨的機率，中南部則不受影響，仍維持多雲到晴的天氣；各地晨間低溫17至20度間，白天高溫25至28度左右。

周日初二鋒面通過，大氣環境相當不穩定，為全台有雨的天氣型態，其中西半部地區有局部較大雨勢發生的機率；鋒面過後冷空氣也開始南下，各地溫度明顯下滑。

下周一初三冷空氣持續增強，各地氣溫持續下降，到了初三深夜，台南以北及東北部地區低溫只剩下13、14度，高屏及花東也只有15至17度；雖然鋒面已過，但由於水氣仍多，還是全台有雨的天氣型態，但發生較大雨勢的機率下降。

下周二初四至下周四初六大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地偏冷，台南以北及東北部地區氣溫僅10至12度，沿海、空曠地區或接近山區的平地氣溫可能再低一些，高屏及花東也只有12至15度左右；降雨狀況方面，28日華南雲雨區東移，供應旺盛水氣，各地仍易下雨，29日、30日水氣漸減，迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區恢復多雲到晴的天氣型態。

在初二至初四這段期間由於水氣多且氣溫降，在3000公尺以上高山，只要水氣、低溫搭配得上皆有降雪機率。

31日至2月2日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣型態。