親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

除夕大樂透頭獎上看1.6億元 還有336組百萬大紅包

攜帶國外防蚊掛片、蟑螂藥回台 限量1公斤且不可拍賣

2020-01-24 07:18聯合報 記者吳姿賢／即時報導

農曆春節期間，不少民眾選擇出國旅遊，並將國外的防蚊掛片、防蚊液或蟑螂藥等家用殺蟲劑產品攜帶回國，環保署化學局提醒，這些家用殺蟲劑產品都是受到環境用藥管理法管理的環境衛生用藥，民眾可隨行李少量攜帶回國，數量限量1公斤以內，並且只能自己使用，不可上網廣告拍賣，違者將處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

化學局表示，家用殺蟲劑等環境衛生用藥均含有化學物質，為保障民眾使用安全，該類產品在上市前必須經過環保署化學局許可，民眾可透過環保署化學局建置的「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」（https://mdc.epa.gov.tw/Publicinfo）查詢合法登記的環境衛生用藥產品。

選用時依循安全用環藥「4要」，「1要對症」，防治害蟲必須選擇正確的環境用藥；「2要合法」，認明產品外包裝上有環保署核准「環署衛製字」、「環署衛輸字」或「環衛藥防蟲字」等許可證字號；「3要時效」，確認產品外包裝上的製造日期及有效期限，避免買到過期劣藥；「4要識標」，依標示（產品外包裝）正確使用，安全又有效。

如欲了解更多環境用藥知識，可至環保署化學局「環境用藥安全使用網站」（https://evsu.epa.gov.tw/EVagents/EVSecurity/Index.aspx），瀏覽相關訊息。

環保署防蚊

延伸閱讀

今天小年夜 西半部這些縣市空氣品質特別糟

防治非洲豬瘟 環保署稽查廚餘養豬場春節不打烊

過年想發！客廳擺花 環保署教你綠美化

環署盤點消毒藥劑 為武漢肺炎春節防疫做準備

為維護水質 環署籲選用環保標章清潔劑

春節大掃除 環保署建議選用低磷清潔劑

相關新聞

除夕大樂透頭獎上看1.6億元 還有336組百萬大紅包

2020-01-24 06:25

春節連假三階段「變天」醫師提醒：注意保暖避免熬夜

2020-01-23 20:23

台鐵官網、App小年夜當機2小時 返鄉客崩潰

2020-01-23 23:59

小年夜大樂透頭獎槓龜 加碼首日21人中百萬大紅包

2020-01-23 22:05

春節送禮順便愛地球 15網購平台推包裝減量

2020-01-24 07:17

「鼠」一數二 小白鼠原來有這些貢獻

2020-01-24 07:16

遠航員工陳情盼復飛 交通部：須依法申請

2020-01-24 00:22

星宇開航 張國煒親自送機、當機長

2020-01-24 00:18

7-ELEVEN扶老募款 黃阿瑪當愛心大使

2020-01-24 00:16

紅包展一輪變遷 福壽螺還能變吉祥話

2020-01-24 00:13

健康你我他／清空冰箱 一餐一菜過好年

2020-01-24 00:09

蘿蔔糕不是菜 用碗裝不踩雷

2020-01-24 00:06

四大原則、兩大禁忌 慢性病患安心吃藥好過年

2020-01-24 00:04

連開11天 大樂透頭獎今上看1.6億

2020-01-24 00:04

醫院除夕餐盒大PK 太寒酸會被逆襲

2020-01-23 23:55

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-23 20:47

小年夜出包！台鐵官網、APP全掛點 網哀電子票證卡住

2020-01-23 18:17

老人病毒性肺炎易誤診 新工具一小時內可揪17種病毒

2020-01-23 16:41

台北國家戲劇院變瀋陽故宮？旅行社官網好勁爆

2020-01-23 16:34

拜年伴手禮送保健食品 小心反而引起慢性病惡化

2020-01-23 14:50

四大原則、兩大禁忌 慢性病患安心吃藥好過年

2020-01-23 14:29

武漢肺炎民眾戴口罩自保 為何專櫃人員想戴卻不能戴？

2020-01-23 14:18

勤刷牙還是牙周病 改看中醫連牙肉都長出來

2020-01-23 13:04

春節吃好料／大豆入菜 最佳配角

2020-01-23 12:10

大樂透加碼今起跑 百萬大紅包「9中6」共360組

2020-01-23 12:02

農委會育成平地櫻花 都市也能種出紅色櫻花林

2020-01-23 11:39

武漢肺炎疫情加溫 民眾帶口罩採買年菜

2020-01-23 11:04

關燈黯淡一整年！農曆新年8大禁忌總整理

2020-01-23 10:23

秋冬補助春節不適用 月底還有2天可把握

2020-01-23 09:51

WHO研究：癮君子手術前 至少戒菸四周

2020-01-23 09:49

防止胃癌發生新趨勢 醫師：根除幽門螺旋桿菌

2020-01-23 09:19

年假好天氣只到今天 氣象局：明起一天比一天濕冷

2020-01-23 08:43

春節連假先暖後濕冷 初二全台有雨氣溫驟降

2020-01-23 07:29

今天小年夜 西半部這些縣市空氣品質特別糟

2020-01-23 07:24

防治非洲豬瘟 環保署稽查廚餘養豬場春節不打烊

2020-01-23 07:17

過年想發！客廳擺花 環保署教你綠美化

2020-01-23 07:16

玩好玩、吃好吃 失智長者過好年8秘訣

2020-01-23 07:14

豆類料理好吃又營養 教你輕鬆做3道年菜

2020-01-23 07:11

防範武漢肺炎上緊發條 宜蘭陽大附醫展開防疫演練

2020-01-21 12:22
看更多

熱門文章

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-23 20:47

年假好天氣只到今天 氣象局：明起一天比一天濕冷

2020-01-23 08:43

大樂透加碼今起跑 百萬大紅包「9中6」共360組

2020-01-23 12:02

醫院年夜飯大PK！第一名的餐盒長這樣

2020-01-23 15:55

搬出去住後再回婆家吃飯 公公一個舉動讓她很心寒

2020-01-23 11:45

小年夜大樂透頭獎槓龜 加碼首日21人中百萬大紅包

2020-01-23 22:05

好市多過年必買商品？網推「超強神物」：方便又美味

2020-01-23 11:33

關燈黯淡一整年！農曆新年8大禁忌總整理

2020-01-23 10:23

返鄉車潮湧現！國一竹北到新竹「紅爆」 時速才36公里

2020-01-23 15:52

過年送萬元禮券當紅包還是8千現金好？ 網友建議這樣做

2020-01-23 09:45

台北往花蓮國道客運一路順暢 遊客大讚北花線號

2020-01-23 15:23

小年夜出包！台鐵官網、APP全掛點 網哀電子票證卡住

2020-01-23 18:17

整理包／超市量販春節營業時間多有調整

2020-01-23 13:50

底薪超低年終卻有「8萬4」 網友嘆可憐揭暗黑真相

2020-01-23 13:51

武漢肺炎民眾戴口罩自保 為何專櫃人員想戴卻不能戴？

2020-01-23 14:18

春節連假三階段「變天」醫師提醒：注意保暖避免熬夜

2020-01-23 20:23

初一透早搶福袋試手氣！2020百貨福袋攻略

2020-01-23 15:26

明天除夕返鄉 避開國道五大地雷路段

2020-01-23 19:29

春節連假首日 國道五大壅塞路段要注意

2020-01-23 07:39

勤刷牙還是牙周病 改看中醫連牙肉都長出來

2020-01-23 13:04

人氣星座專家布魯克為你量身打造 12星座這麼穿最開運

2020-01-23 16:55

送日本機票、金項鍊…搶頭香好康多！但不可對香爐做這2動作

2020-01-23 09:00

2020白河關子嶺、東山 新春湯泉咖啡美食小旅行

2020-01-23 08:07

過年經典料理蘿蔔糕 營養師教你好吃不踩雷

2020-01-23 15:57

防止胃癌發生新趨勢 醫師：根除幽門螺旋桿菌

2020-01-23 09:19

連假首日國道一早就塞 春節連假地雷路段看過來

2020-01-23 10:26

每日星座運勢／摩羯工作適合新計劃 財富回收時刻

2020-01-24 00:00

WHO研究：癮君子手術前 至少戒菸四周

2020-01-23 09:49

開運潮行頭 12星座旺整年

2020-01-23 15:16

春節旅宿訂房率 墾丁偷笑、南投心寒

2020-01-24 00:09

連假首日國道好塞！ 紫爆路段出現 時速不到20公里

2020-01-23 14:33

春節連假先暖後濕冷 初二全台有雨氣溫驟降

2020-01-23 07:29

返鄉車潮湧現！國10左營路段「紅爆」 時速才22公里

2020-01-23 11:50

除夕大樂透頭獎上看1.6億元 還有336組百萬大紅包

2020-01-24 06:25

台北國家戲劇院變瀋陽故宮？旅行社官網好勁爆

2020-01-23 16:34

竹市動物園、昆蟲館除夕休一天 過年不休園

2020-01-23 12:10

空軍C-130運輸機加入疏運 助金門、澎湖民眾返鄉過年

2020-01-23 15:23

除夕返鄉潮…國道5地雷路段 恐塞到下午

2020-01-23 23:56

影／國5與蘇花改南下一路順暢 明天除夕車流量會略少

2020-01-23 18:05

拜年伴手禮送保健食品 小心反而引起慢性病惡化

2020-01-23 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top