攜帶國外防蚊掛片、蟑螂藥回台 限量1公斤且不可拍賣

農曆春節期間，不少民眾選擇出國旅遊，並將國外的防蚊掛片、防蚊液或蟑螂藥等家用殺蟲劑產品攜帶回國，環保署化學局提醒，這些家用殺蟲劑產品都是受到環境用藥管理法管理的環境衛生用藥，民眾可隨行李少量攜帶回國，數量限量1公斤以內，並且只能自己使用，不可上網廣告拍賣，違者將處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

化學局表示，家用殺蟲劑等環境衛生用藥均含有化學物質，為保障民眾使用安全，該類產品在上市前必須經過環保署化學局許可，民眾可透過環保署化學局建置的「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」（https://mdc.epa.gov.tw/Publicinfo）查詢合法登記的環境衛生用藥產品。

選用時依循安全用環藥「4要」，「1要對症」，防治害蟲必須選擇正確的環境用藥；「2要合法」，認明產品外包裝上有環保署核准「環署衛製字」、「環署衛輸字」或「環衛藥防蟲字」等許可證字號；「3要時效」，確認產品外包裝上的製造日期及有效期限，避免買到過期劣藥；「4要識標」，依標示（產品外包裝）正確使用，安全又有效。

如欲了解更多環境用藥知識，可至環保署化學局「環境用藥安全使用網站」（https://evsu.epa.gov.tw/EVagents/EVSecurity/Index.aspx），瀏覽相關訊息。