春節送禮順便愛地球 15網購平台推包裝減量

許多人會在春節選擇禮品致贈親朋好友，環保署說，可把握「份量多、包裝材料少、印刷少」原則，才能送禮送到心坎裡，還有領到壓歲錢想上網購物犒賞自己或家人，記得要到具有網購包裝減量標章的15個網購平台購買，減少物流包裝材的浪費。

目前糕餅禮盒、化粧品禮盒、酒禮盒、加工食品禮盒以及電腦程式著作光碟等5類產品，已受環保署的「限制產品過度包裝」公告管制，應符合該公告規定的包裝層數以及包裝體積比值，減少包材廢棄物產生，民眾選購時也要選擇包裝簡潔的禮品，避免過度包裝，包裝拆解後也請分類做好資源回收。

環保署說，民眾網路購物，只要用手機App或是電腦上網，就能訂購到各種所需用品，在年節送禮旺季，更是忙碌現代人的好幫手。然而包裝及運送商品使用的包裝箱（袋）以及保護用的緩衝材，產生了許多包裝廢棄物，若無法減量及妥善回收，便會對環境造成負擔。