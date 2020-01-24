「鼠」一數二 小白鼠原來有這些貢獻

春節到，迎接鼠年。說到「鼠」，相信大小朋友、男女看法截然不同。不少小朋友聯想到電視卡通、遊樂園中那個可愛、擁有大耳朵，始終帶著微笑的米老鼠；有人把天竺鼠當成寵物飼養，而對部分女性來說，老鼠是天敵、夢靨，看到過街老鼠便放聲大叫。但別小看「鼠輩」，鼠對醫學貢獻良多。

小鼠是醫學、科學研究中使用最廣泛的實驗動物之一，許多疾病或藥物研究上市前，都以老鼠做為測試，提供臨床重要的參考依據，對人類貢獻極大。

財團法人農業科技研究院動物科技組長楊啟裕表示，醫學臨床研究所用的實驗動物的種類甚多，狹義或傳統的實驗動物是指囓齒類，如小鼠、大鼠、 倉鼠、天竺鼠等、兔、犬、貓及猿猴類哺乳類動物；廣義或現代的實驗動物， 則包括豬、牛、羊、馬等大型哺乳類，及鳥類、雞、魚類等非哺乳類之脊椎動物。

換句話說， 經由人為飼養、據遺傳性、品系分類明確的動物，供作人類作為實驗或研究之用，即是實驗動物。但實驗上最常使用的仍是小鼠與大鼠，原因是價格低廉、體型小、繁殖能力強、壽命短，便於育種探討基因遺傳特性及操作方便等，成為多年來最常且使用最多的實驗動物。

何種品系的老鼠才能當實驗鼠？楊啟裕說，若以小鼠來說，依其遺傳特性及基因操縱可分為近親系或純品系（inbred strain）、遠親雜交品系（outbred strain）、雜交群（hybrid）、突變系（mutation strain）及轉殖基因動物等。

在老鼠類型上，楊啟裕說則依據農委會「實驗動物管理與使用指南」中，實驗動物是否含帶微生物，來分為至少七類型：無菌動物、含特定菌動物、無病原動物、無特定病原動物、無病毒抗體動物、清潔傳統式動物及傳統式動物，來供如免疫缺乏、癌症等動物研究模式。

每一類型的飼養、管理、環境的方式都不同。如含特定菌動物（gnotobiotic animals）由剖腹生產，飼養於無菌隔離箱，但該動物含帶一種或以上已知非病原菌；傳統式動物（conventional animals）動物在一般傳統開放式環境下飼養，未監控與檢查病原微生物，也不需管制人員進出與規格。

目前我國有在使用實驗鼠的單位與須遵守規範上，包含農科院、農委會畜產試驗所、各級學校實驗動物中心、動物用藥品廠、生物製劑製藥廠、醫院、試驗研究等機構，來進行教學、科學試驗、製造生物製劑、藥物、毒物及移植器官等目的之應用行為。

楊啟裕說，在實驗前研究人員須遵守動物實驗倫理，因此要利用何種動物進行試驗，要先進行文獻探討，利用適合的動物模式來模擬人類的生理與疾病狀況，以便進行後續數據分析，以達到試驗目的。