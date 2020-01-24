除夕大樂透頭獎上看1.6億元 還有336組百萬大紅包

大樂透春節加碼活動昨登場，最新開獎結果出爐，23日大樂透頭獎無人中獎，目前已連摃3期，今天開獎的頭獎獎金預估上看1.6億元。昨晚威力彩頭獎也未開出，已創下6連摃，頭獎累積金額3.11億元將累入下期，1月27、初三開獎當期頭獎預估上看3.4億元。

台彩表示，大樂透今年春節總共加碼360組100萬元的大紅包，扣除本期開出的24組，還有336組的100萬元大紅包待送出，除夕夜(24日)開獎的大樂透除了頭獎上看1.6億元，還將繼續加開9個獎號，想贏大獎的民眾敬請把握機會。

春節加碼的重頭戲，也就是大樂透加開的春節大紅包獎項，昨天首發開獎結果已揭曉，首發的9個春節大紅包獎號依大小順序為「09、34、38、40、41、42、43、45、47」，只要對9個獎號中的任6個，即對中春節大紅包獎項，每組獎金100萬元。

依昨天晚間派彩結果，本期總計24組有人中獎，其中21組為一注獨得，每注各得100萬元獎金，有2組為2注均分，每組各分得50萬元，另有1組為5注均分，每注各得20萬元獎金。

昨晚春節大紅包中獎彩券的投注站共30家，其中位於苗栗縣頭份鎮的「山琦企業行」，自2014年起累計開出過7次春節大紅包獎項；新北市新店區的「時常中彩券行」在2015、2017、2019年春節各開出過1次春節大紅包獎項，昨天是第四度開出春節大紅包。

此外也不乏過去曾開出億元大獎的頭獎商店，包括位於嘉義市東區，曾於2017年開出3.93億元大樂透頭獎的「國華彩券行」；彰化縣彰化市「鑫億來投注站」2014年則曾開出1億元的大樂透頭獎；台南市六甲區的「萬客來彩券行」於2018年間曾開出6.59億元的威力彩頭獎。