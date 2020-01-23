小年夜出包！台鐵官網、APP全掛點 網哀電子票證卡住

因中華電信對外網路連線出問題，台鐵官網掛點、App也連不上，截至晚間六點有部分旅客表示已恢復正常。本報資料照片 分享 facebook

春節連假第一天台鐵就出包。今天下午四時許台鐵官網掛點、App也連不上，網友在PTT哀嚎「本來打算出門搭火車，手機App想查時刻表卻一直轉圈圈，結果網站點開連結也掛點」，對此，台鐵表示台鐵票務系統沒問題，是中華電信對外網路連線出問題，目前仍在派員修復。截至晚間六點有部分旅客表示已恢復正常。

春節疏運期間台鐵票務系統卻連不上線，讓不少網友哀嚎「電子車票也掛了～那要怎麼進站」、「要付款時發現官網、app全掛了」、「我等等要搭車了欸怎辦！忘記用截圖的！」、「訂票還沒付錢+1，搞得還要專程跑車站」。

對此，台鐵表示目前官網及APP系統故障，已經派員修復中。台鐵資訊中心則表示，目前了解狀況票務系統沒有問題，主要是中華電信連線出問題，外面的訊息無法與主機溝通，大樓對外無法連線，但現場票務系統是採內網，現場都可以售票。

至於有旅客反映已訂票將搭車，卻無法連線取得電子票證，台鐵表示，旅客若已訂票並下載、顯示在App的，都沒有問題可以進站，但若是正要訂票、要透過中華電信網路，目前確實是進不來，無法訂票，但台鐵現場都可以售票，目前正在搶修中，半小時內會全面恢復正常。

有關「台鐵官網」及「台鐵e訂通」無法連線，台鐵表示，中華電信公司工程師已於晚間六時十分修復，完成正常作業，初步判斷是台鐵局對外中華電信的網路連線問題。

台鐵表示，第四代售票系統及車站的售票作業不影響，中華電信公司工程師經查修更換設備後，服務已於晚間六時十分恢復正常。後續台鐵局資訊中心將會同中華電信公司查明詳細原因，並徹底檢討改善，避免類此事件再次發生。