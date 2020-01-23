老人病毒性肺炎易誤診 新工具一小時內可揪17種病毒

老人家沒發燒，呼吸急促越來越喘，是流感嗎？還是細菌感染？這一直是讓急診醫師非常頭痛的問題，在過去，通常會當成細菌性肺炎來治療，需要住院5到10天，打一個療程的抗生素。不過現在有了新技術，一小時內可驗17種呼吸道病毒和3種非典型病原，只是目前在台灣並不普及，而且需要自費八千到一萬元。

台大醫院急診醫學部副教授李建璋表示，有別於年輕人的流感症狀，老人得到流感，並不是用發燒、肌肉痠痛、食慾不振來表現，反而經常是呼吸窘迫。然而在醫療第一線，因為缺乏快速的病毒診斷工具，如果找不到原因，通常醫師只能當作病毒性肺炎來治療。

李建璋表示，如果當作細菌性肺炎來治療，就要住院打5到10天的抗生素，打完一個療程才能出院。如果能第一時間確認是病毒感染，有些病毒感染可以打抗病毒藥物，經過症狀改善，可以改成口服藥，病人可以先出院返家，繼續服藥，不用住院這麼久。

李建璋表示，現在台灣與美國和香港一樣，都有床旁快速呼吸道病毒分子診斷的新科技，只需採集鼻咽黏液檢體，只要一小時，就能快速診斷17種呼吸道病毒和3種非典型病原，包括最常見的A型流感、B型流感、呼吸道融合病毒、一般冠狀病毒等。如果都不是，也可以趕快檢驗是不是新型冠狀病毒等其他病原。

台大醫院和北榮運用此工具，針對急診室老年病患進行研究，研究結果登上了今年美國臨床老年醫學領域權威雜誌(JAMDA)。結果顯示，急診老年呼吸窘迫患者有百分之二十是病毒感染，過去卻無法診斷。有了此工具，和前一年歷史對照組相比，呼吸道病毒快診使經驗抗生素降階或停藥增加百分之十，靜脈抗生素天數使用平均減少4.5天，住院天數也縮短2.3天，但是治療結果卻不受影響。