拜年伴手禮送保健食品 小心反而引起慢性病惡化

向親友長輩拜年，保健食品或藥材養生產品是時下最夯的伴手禮。不過看在專業藥師眼中，這些保健食品食品不見得適合每個人，特別是如果長輩平常有服用降血壓藥、抗凝血劑、降血脂藥品，或是有肝腎功能不好、心律不整、自體免疫相關問題，有些保健食品會影響藥效或病情，不應該鼓勵長輩吃。

亞東醫院藥師羅睿表示，有高血壓等腎功能不好、心血管疾病的人，會需要注意鈉、鉀離子攝取不能過量，但如果服藥之餘又多吃了濃縮型的食補液，像是滴雞精、蜆精等，會導致鈉、鉀離子上升，血壓也不容易控制，甚至可能出現肌肉無力、手腳麻、心跳加速不規律等症狀。

另外有些健康食品，會有抗凝血的效果，如果本身還有服用和抗凝血劑會產生交互作用的話，有可能增加出血的風險 (不明原因的瘀青、牙齦出血)，例如魚油、大蒜精、維他命Ｅ、納豆、蔓越梅等保健食品。羅睿表示，建議不要擅自服用這些保健食品，如果很想嘗試，一定要和醫師討論，預先評估過身體狀況及相關用藥，會比較安全。

羅睿指出，對於有在服用降血脂藥品的病患肝不好的人，若服用紅麴和葡萄柚可能導致肝功能不正常，產生疲勞、黃疸、茶色尿、肌肉痠痛等症狀。人蔘、黨蔘、靈芝、牛樟芝等促進免疫力的保健食品，也不適合一些需要控制免疫系統過度反應的自體免疫疾患患者，因為這些患者通常需要服用免疫抑制劑、生物製劑，這些促進免疫的保健食品正好會將藥效抵銷掉，可能導致病情控制不佳或惡化。

最後要特別提醒的是傳統咳嗽糖漿或藥水中常見的甘草，其實心律不整的人應特別注意，很多人不知道甘草其實會降低鉀離子所以會和有些心律不整的藥物發生交互作用，增加藥品的毒性可能引起視力模糊、厭食、噁心嘔吐等不適症狀。